Кабмін у четвер планує відновити ліцензування експорту вугілля

Ліцензування вводиться тимчасово.

Експорт антрациту знову буде ліцензуватися phb.cz /Depositphotos

Кабінет міністрів за погодженням з Міненерговугілля на засіданні у четвер планує відновити в 2017 році ліцензування експорту антрациту.

"Ліцензування вводиться тимчасово, до повного подолання кризових явищ в енергетиці, після чого буде скасовано", – йдеться в пояснювальній записці до проекту постанови.

Згідно з документом, Рада національної безпеки і оборони 16 лютого цього року доручив Кабінету міністрів невідкладно забезпечити тимчасову заборону експорту з України кам'яного вугілля марки антрацит до подолання кризи в енергетиці, пов'язаного з припиненням постачання антрациту з неконтрольованих територій на Донбасі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів в кінці 2016 року України виключив природний газ та антрацит з переліку товарів, що підлягають ліцензуванню при експорті в 2017 році, тоді як кілька попередніх років експорт газу і антрациту підлягав ліцензуванню і квотуванню.

Повідомлялося, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості чекало перші поставки імпортного вугілля антрацитної групи до травня.

В 2016 році Україна імпортувала кам'яне вугілля і антрацит на суму $ 1 млрд 467,091 млн. Основна частка імпортованого вугілля була поставлена з РФ ($ 906, 298 млн).