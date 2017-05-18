Топ Новини
<
>

Кабмін схвалив законопроект щодо обнулення мит на імпорт добрив

18 травня в 14:04

Це дозволить захистити сільгоспвиробників від сезонного коливання цін на добрива.

удобрения
Азотні добрива будуть ввозитися в Україну без мита
Коммерсантъ
Кабінет міністрів України схвалив законопроект щодо обнулення мит на ввезення мінеральних добрив. Відповідне рішення ухвалив уряд.

"Мова йде про введення нульової ставки митного регулювання на ввезення в Україну мінеральних добрив азотної групи, що дозволить врегулювати питання захисту сільгоспвиробників від сезонного коливання цін, а також суттєво зменшить їх (добрив – ред.) вартість для наших аграріїв", - сказав міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий.

Він підкреслив, що таке рішення особливо важливо в контексті обговорюваного рішення щодо перегляду антидемпінгових мит відносно російських міндобрив.

Читайте також: Фірташ з друзями Путіна купує найбільшого експортера добрив в Україну

Повідомлялося, що Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі припинила дію антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Росії до 1 липня поточного року.

Нагадаємо, Україна заплатила Росії 74 млн доларів за добрива КАС в 2014-2016.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Читайте також
Теги Росія імпорт аграрний добрива
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.42
EUR 29.37
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...