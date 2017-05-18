Кабмін схвалив законопроект щодо обнулення мит на імпорт добрив

Це дозволить захистити сільгоспвиробників від сезонного коливання цін на добрива.

Азотні добрива будуть ввозитися в Україну без мита Коммерсантъ

Кабінет міністрів України схвалив законопроект щодо обнулення мит на ввезення мінеральнихВідповідне рішення ухвалив уряд.

"Мова йде про введення нульової ставки митного регулювання на ввезення в Україну мінеральних добрив азотної групи, що дозволить врегулювати питання захисту сільгоспвиробників від сезонного коливання цін, а також суттєво зменшить їх (добрив – ред.) вартість для наших аграріїв", - сказав міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий.

Він підкреслив, що таке рішення особливо важливо в контексті обговорюваного рішення щодо перегляду антидемпінгових мит відносно російських міндобрив.

Повідомлялося, що Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі припинила дію антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Росії до 1 липня поточного року.

Нагадаємо, Україна заплатила Росії 74 млн доларів за добрива КАС в 2014-2016.