Кабмін схвалив випуск облігацій внутрішньої держпозики на 229 млрд грн

Термін погашення облігацій в 2025-2047 рр.

НБУ випустить облігації внутрішньої держпозики Василь Артюшенко, DT.UA

Кабінет міністрів схвалив випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму до 229 млрд грн із погашенням в 2025-2047 роках для обміну раніше випущених ОВДП з погашенням до червня 2017 року по листопад 2030 року, що належать Національному банку України.

Процентна ставка за новими облігаціями визначена на рівні інфляції за останні 12 місяців плюс 1,5 процентних пункту.

У разі дефляції процентний дохід буде виплачений за ставкою 1,5% річних.

У пояснювальній записці до документу уточнюється, що передбачається обміняти на нові папери ОВДП з портфеля Нацбанку на номінальну суму 221,6 млрд грн із середньозваженою ставкою близько 12,85% річних, а також суму нарахованого і несплаченого на дату здійснення операції купонного доходу по них близько 7 млрд грн.

Всього станом на 22 травня у власності НБУ перебувало ОВДП на суму 378 млрд грн, або близько 55% їх загального обсягу в зверненні. Погашення понад половини держпаперів у портфелі Нацбанку припадає на 2017-2020 роки: у 2017 році – 36,4 млрд грн, у 2018 році – 58,5 млрд грн, в 2019 році – 78 млрд грн і 2020 роках – 47,9 млрд грн.

Відповідно до схваленого урядом документу ОВДП 120 випусків будуть обміняні на нові ОВДП 40 випусків, що погашатимуться один раз на півроку, починаючи з 10 травня 2018 року і закінчуючи 10 листопада 2047 року. Процентний дохід за ними буде виплачуватися щорічно. При цьому, за винятком першого купонного періоду, при розрахунку прибутковості інфляція буде враховуватися березень до березня попереднього року – при виплаті в травні і вересень до вересня – при виплаті в листопаді.

Перший купонний період починається з дня угоди і завершується 10 травня або 10 листопада 2018 року в залежності від дати погашення. Відповідно інфляція при його розрахунку враховується з травня 2017 року по березень 2018 року і з травня 2017 рік по вересень 2018 року.

Номінал паперів залишається колишнім – 1000 грн.

У власності Нацбанку залишаться вже випущені ОВДП на суму 151,12 млрд грн із середньозваженою ставкою близько 12,3% та щорічним погашенням приблизно за 13 млрд грн з 2018 по 2047 роки.

"В результаті здійснення реструктуризації частини портфеля ОВДП НБУ на запропонованих умовах, економія витрат по обслуговуванню таких ОВДП в 2017 році прогнозується на рівні близько 10,1 млрд грн", – зазначено в пояснювальній записці.

Нагадаємо, облігації внутрішньої держпозики в портфелях банків в 2016 році зросли на 173 млрд грн, або в три рази.

Також повідомлялося, що размер китайських інвестицій в Україні склав понад 7 млрд доларів. При цьому кошти вкладені в облігації.