Кабмін схвалив випуск облігацій внутрішньої держпозики на 229 млрд грн

Термін погашення облігацій в 2025-2047 рр.
Процентна ставка за новими облігаціями визначена на рівні інфляції за останні 12 місяців плюс 1,5 процентних пункту.
У разі дефляції процентний дохід буде виплачений за ставкою 1,5% річних.
У пояснювальній записці до документу уточнюється, що передбачається обміняти на нові папери ОВДП з портфеля Нацбанку на номінальну суму 221,6 млрд грн із середньозваженою ставкою близько 12,85% річних, а також суму нарахованого і несплаченого на дату здійснення операції купонного доходу по них близько 7 млрд грн.
Всього станом на 22 травня у власності НБУ перебувало ОВДП на суму 378 млрд грн, або близько 55% їх загального обсягу в зверненні. Погашення понад половини держпаперів у портфелі Нацбанку припадає на 2017-2020 роки: у 2017 році – 36,4 млрд грн, у 2018 році – 58,5 млрд грн, в 2019 році – 78 млрд грн і 2020 роках – 47,9 млрд грн.
Відповідно до схваленого урядом документу ОВДП 120 випусків будуть обміняні на нові ОВДП 40 випусків, що погашатимуться один раз на півроку, починаючи з 10 травня 2018 року і закінчуючи 10 листопада 2047 року. Процентний дохід за ними буде виплачуватися щорічно. При цьому, за винятком першого купонного періоду, при розрахунку прибутковості інфляція буде враховуватися березень до березня попереднього року – при виплаті в травні і вересень до вересня – при виплаті в листопаді.
Перший купонний період починається з дня угоди і завершується 10 травня або 10 листопада 2018 року в залежності від дати погашення. Відповідно інфляція при його розрахунку враховується з травня 2017 року по березень 2018 року і з травня 2017 рік по вересень 2018 року.
Номінал паперів залишається колишнім – 1000 грн.
У власності Нацбанку залишаться вже випущені ОВДП на суму 151,12 млрд грн із середньозваженою ставкою близько 12,3% та щорічним погашенням приблизно за 13 млрд грн з 2018 по 2047 роки.
"В результаті здійснення реструктуризації частини портфеля ОВДП НБУ на запропонованих умовах, економія витрат по обслуговуванню таких ОВДП в 2017 році прогнозується на рівні близько 10,1 млрд грн", – зазначено в пояснювальній записці.
Нагадаємо, облігації внутрішньої держпозики в портфелях банків в 2016 році зросли на 173 млрд грн, або в три рази.
Також повідомлялося, що размер китайських інвестицій в Україні склав понад 7 млрд доларів. При цьому кошти вкладені в облігації.