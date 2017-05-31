Кабмін прогнозує прискорення зростання ВВП в 2018 році до 3%

Інфляція в наступному році може сповільниться до 7%.

Уряд прогнозує зростання економіки economy.kz Уряд затвердив макроекономічний сцераний розвитку країни до 2020 року. Зокрема, зростання валового внутрішнього продукту України в 2018 році прискориться з 1,8% у 2017 році до 3% в 2018 році, до 3,6% в 2019 році і 4% в 2020 році. Відповідну постанову Кабмін прийняв на засіданні сьогодні.

Більш оптимістичний сценарій адаптації бізнесу передбачає зростання ВВП на 4% в 2018-2019 роках і його прискорення до 5% в 2020 році.

"За песимістичним сценарієм нестійкою світової економіки зростання ВВП в 2018 році сповільниться до 1,2%, в 2019 році – до 1%, а в 2020 рік складе 1,7%", - сказав перший віце-прем'єр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Згідно з постановою, прогнозується уповільнення інфляції (грудень до грудня) з 11,2% у поточному році до 7% в 2018 році і потім до 5,9% в 2019 році і 5% – у 2020 році.

Нагадаємо, Кабмін погіршив оцінку зростання валового внутрішнього продукту на 2017 рік з 3% до 1,8% і підвищив оцінку інфляції (грудень до грудня) з 8,1% до 11,2%.

Повідомлялося, що, за даними Мінекономрозвитку, зростання ВВП в січні-березні орієнтовно прискорилося до 2,1-2,3% з 0,1%.

За оцінками Нацбанку, в I кварталі 2017 року зростання реального ВВП знизилося до 3% з 4,8% р/р у попередньому кварталі.

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання ВВП України в 2017 році з 2,9% до 2% і трохи поліпшив його на 2018 рік – з 3% до 3,1%.

Державний комітет статистики скоригував зростання реального ВВП України в 2016 році з 2,2% до 2,3%.