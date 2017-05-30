Кабмін повторно призначив Кирилюка та Фощия керівниками Держгеонадр

Призначення оприлюднені на сайті Уряду.

У Держгеонадр знову є керівництво Василь Артюшенко, DT.UA

Олега Кирилюка та Миколи Фощия повторно призначили керівниками Держгеонедр. Відповідні№342-р, №343-р, №344-р і №345-р від 24 травня - про скасування розпоряджень Кабінету міністрів України від 18 травня 2017 і повторне призначення від 24 травня 2017 оприлюднені на порталі Кабміну.

Крім того, повторно визнане таким, що втратило чинність розпорядження з січня 2015 року, згідно з яким обов'язки глави відомства виконував Микола Бояркіна.

Нагадаємо, 23 травня конкурс на посаду голови Держгеонадр не зміг виявити переможця.

18 травня Кабмін призначив на посаду в. о. голови Служби Олега Кирилюка та першого заступника Миколи Фощия, проте через порушення Окружний адміністративний суд Києва призупинив рішення Кабміну за позовом невідомої ГО "Геологія України". Однак суд призупинив призначення Кирилюка ст. н. в. про Госгеонадр.

До недавнього часу, майже два роки, Службою керував Микола Бояркін, як в. о. голови.