Кабмін подав касаційну скаргу у справі Юзівської площі

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Кабмін у Вищому адміністративному суді оскаржить рішення попередніх інстанцій.

Кабмін не здається ukrnafta.com Кабінет міністрів України подав касаційну скаргу до Вищого адміністративного суду на рішення судів попередніх інстанцій, які визнали протиправною відмову уряду поступитися нідерландської компанії Yuzgaz B. V. частку в угоді про розподіл продукції з розробки Юзівської площі, пише "ЕП".

Нагадаємо, апеляційний суд відхилив скаргу Кабміну на постанову Окружного адміністративного суду Києва, яким було задоволено позов компанії Yuzgaz і визнано протиправною відмову уряду поступитися нідерландської компанії частку в угоді про розподіл продукції з розробки Юзівської площі.

Раніше повідомлялося, що апеляційний адміністративний суд залишив без розгляду скарги Кабміну і Міненерго на постанову Окружного адміністративного суду Києва від 20 березня, яким було задоволено позов компаніїYuzgaz і визнано протиправною відмову уряду поступитися компанії частку в угоді про розподіл продукції з розробки Юзівської площі.

Кабінет міністрів 2 листопада відмовив нідерландській Yuzgaz B. V. в участі в УРП щодо Юзівської площі.

20 березня суд першої інстанції визнав незаконним і скасував протокольне рішення уряду №46 від 2 листопада 2016 року, яким Кабмін підтримав пропозицію міністра енергетики Насалика щодо відмови ТОВ "Надра Юзівська" в відступленні прав і зобов'язань, зазначених УРП з розробки ділянки Юзівської площі". На переконання суду, уряд був зобов'язаний оформляти будь-яке рішення з відступлення частки в УРП у формі розпорядження, а не протокольного рішення, як це було зроблено.

Yuzgaz B. V. була спеціально створена фондом прямих інвестицій Emerstone Energy для участі в конкурсі з проектом розвідки і видобутку вуглеводнів в межах Юзівської ділянки на умовах угоди про розподіл продукції (УРП) з урядом України. Засновником Yuzgaz є інвестиційний фонд Emerstone Energy, що входить в Emerstone Capital Partners бізнесмена Ярослав Кінаха (Jaroslav Kinach). В інтерв'ю DT.UA Кінах розповів, що серед інвесторів фонду Emerstone "на сьогоднішній день українців немає".

Юзівська ділянка надр знаходиться у Дніпровсько-Донецькому нафтогазоносному басейні на території двох областей: Донецької та Харківської. Площа ділянки становить 7 886 кв. км.