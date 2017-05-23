Існуючу модель контролю над держкомпаніями необхідно замінити на стандартну західну – Коболєв

Додаткові доходи держави від ефективної роботи державних компаній можуть стати каталізатором змін у всій системі державних інститутів.

Глава Нафтогазу вважає, що систему контролю над державними підприємствами необхідно міняти Василь Артюшенко, DT.UA

Для подолання корупції існуючу систему контролю над українськими державними компаніями слід максимально швидко замінити стандартну систему західного зразку, пише в своїй статті для

голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Автор вказує, що за роки незалежності навколо українських держкомпаній булj створенj складну систему державних контролів, кількість яких складно підрахувати.

"Наприклад: плани (стратегічного розвитку, інвестування, фінансовий, руху коштів і т.п.), які затверджуються управляючим міністерством і самим Кабінетом міністрів; звіти про виконання цих самих планів, які теж треба подавати на розгляд до різних міністерств і відомств; державні аудитори й інспектори, які здійснюють як превентивний, так і постфактовий контроль; різні спецслужби, представники яких у статусі радників постійно "приписані" до керівництва. Це на додачу до традиційного набору перевіряльників та інспектувальників, звичного для приватного бізнесу", - йдеться в статті.

Говорячи про реформування сфери, глава "Нафтогазу" навів як приклад реформу у сфері держзакупівель, в ході якої стара "перевірена" система тендерів була замінена системою Prozorro. Стара система, на думку автора, приносила такі збитки, що навіть її повний демонтаж без будь-якої альтернативи не призвів би до погіршення ситуації.

"Аналогічний підхід потрібно застосувати й до управління українськими держкомпаніями: максимально швидко замінити існуючу модель державних контролів на стандартну західну. Гірше точно не буде. Чи буде краще? Приклад "Нафтогазу" свідчить, що шанси високі", - зазначив він.

При цьому, Коболєв вказав, що сам по собі цей крок не буде достатнім для перемоги над корупцією. Для цього Україні також необхідні нова судова система, реформа правоохоронних органів, і ще цілий ряд важливих процесів, спрямованих на створення в країні реального верховенства права.

"Додаткові доходи держави від ефективної роботи великих державних компаній можуть стати каталізатором змін у всій системі державних інститутів. Нам треба зберегти "кадровий ефект" 2014 року, коли в державний сектор прийшло багато нових людей, ще не зіпсованих системою. Це був той унікальний момент в історії незалежної України, коли, вибираючи між розумними й лояльними, державна система з переляку "зачерпнула" багато розумних. Саме вони стали драйвером багатьох позитивних змін, які вважаються досягненням останніх трьох років", - йдеться в статті.

Як зазначає Коболєв позитивні зміни останніх років не є незворотними. Регулярні спроби їх ревізії, що почастішали останнім часом, підтверджують необхідність подальшого руху країни вперед.

"І рухатися не повільно й розмірено, а бігти семимильними кроками. Інакше ми не тільки не наздоженемо західних сусідів, які давно вирвалися вперед, а й не зможемо "втекти від ведмедя", - підсумовує він.

Детальніше про проблему корупції в держкомпаніях читайте в статті Андрія Коболєва "Перемогти себе" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".