Інвестиції в аграрний сектор у січні-березні зросли майже на 60%

Частка аграрного сектора у загальному обсязі інвестицій в економіку України зросла до 16,8%.

Інвестори вибирають аграрний сектор blog.fedoriv.com

Загальний обсяг капітальних інвестицій в аграрний сектор економіки в першому кварталі 2017 р. виріс до 10,9 млрд грн, що на 4 млрд грн або на 57,9% більше, ніж у першому кварталі 2016 р., повідомляє " Укрінформ " з посиланням на розрахунки Національного наукового центру " Інститут аграрної економіки.

"Загальний обсяг капітальних інвестицій, освоєних в аграрному секторі економіки в січні-березні 2017 р, склав 10,9 млрд грн. Це на 4,0 млрд грн або 57,9% більше порівняно з аналогічним періодом попереднього року", - йдеться в повідомленні.

Частка аграрного сектора в обсязі інвестицій в економіку України зросла з 13,5% до 16,8%.

За прогнозами вчених Інституту аграрної економіки, якщо в 2017 р. не виникне форс-мажорних обставин, загальний обсяг капітальних інвестицій в аграрний сектор України зросте з 49,7 млрд грн (за підсумками 2016 р.) до 75 млрд грн.

Нагадаємо, обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну у вигляді акціонерного капіталу на 1 квітня 2017 року склав $ 38,05 млрд, що на $ 0,73 млрд, або на 2% перевищує показник на початок року.

Повідомлялося також, що в уряді чекають зростання іноземних інвестицій в 2017 році до $ 4,5 млрд. За оцінками чиновників, до 2020 року приплив прямих іноземних інвестицій в Україну має зрости до $ 8 млрд.