Інфляція в єврозоні в травні сповільнилася до 1,4%

Слабке зростання споживчих цін може стати причиною для продовження ЄЦБ стимулюючих програм.

Темпи інфляції в єврозоні скорочуються Споживчі ціни в єврозоні в травні виросли на 1,4% в річному вираженні, свідчать попередні дані Статистичного управління Європейського союзу.

Відповідно, інфляція сповільнилася до 1,9%, зафіксованих у квітні, і є мінімальну в поточному році, відзначає MarketWatch.

Хоча аналітики прогнозували зростання споживчих цін у травні на 1,5%.



Зростання споживчих цін без обліку таких волатильних факторів, як вартість енергоносіїв, продуктів харчування та алкоголю (індекс CPI Core, який відстежує Європейський центральний банк), в поточному місяці сповільнилося до 0,9% в річному вираженні порівняно з 1,2% у квітні.

Більш слабкий підйом споживчих цін може підштовхнути Європейський центральний банк (ЄЦБ) до того, щоб не поспішати з відмовою від стимулюючих програм, вважають експерти.

Продукти харчування, алкоголь і тютюнові вироби в єврозоні подорожчали в травні на 1,5% в річному вираженні, як і в попередній місяць. Вартість енергоносіїв зросла на 4,6% проти 7,4% в квітні, послуг - до 1,3% з 1,8%.

Повідомлялося, що у квітні зростання споживчих цін в єврозоні, без урахування таких волатильних факторів, як вартість енергоносіїв, продуктів харчування та алкоголю (індекс CPI Core, який відстежує Європейський центральний банк, ЄЦБ), прискорилося до 1,2% в річному вираженні з 0,7% в березні.

За даними Державної служби статистики, споживчі ціни в Україні у квітні 2017 року в порівнянні з березнем зросли на 0,9%.