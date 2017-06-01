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IKEA підтвердила свої плани щодо виходу на український ринок

1 червня в 02:22

У компанії поки у нас немає точної дати відкриття торгової мережі.

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IKEA планує вийти на український ринок
 

Шведська мережа магазинів меблів і товарів для дому IKEA планує вийти на український ринок, про це повідомляється у відповіді IKEA на запит Hromadske.
 
"Повідомляємо, що франшиза для України дійсно надана, але поки у нас немає точної дати по відкриттю торговельної мережі," - йдеться в повідомленні.
 
У компанії також не уточнили місто і конкретний торговий центр, де планується відкриття торгової мережі IKEA в Україні.
 

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29 травня голова правління ЗАТ "Мандарин Плаза" Олександр Черницький повідомив, що IKEA планує вийти на український ринок. Зокрема, IKEA може стати орендарем торгово-розважального центру "Південний" в Голосіївському районі Києва.

За матеріалами: Hromadske.TV
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