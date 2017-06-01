IKEA підтвердила свої плани щодо виходу на український ринок

У компанії поки у нас немає точної дати відкриття торгової мережі.

Шведська мережа магазинів меблів і товарів для дому IKEA планує вийти на український ринок, про це повідомляється у відповіді IKEA на запит Hromadske.



"Повідомляємо, що франшиза для України дійсно надана, але поки у нас немає точної дати по відкриттю торговельної мережі," - йдеться в повідомленні.



У компанії також не уточнили місто і конкретний торговий центр, де планується відкриття торгової мережі IKEA в Україні.





29 травня голова правління ЗАТ "Мандарин Плаза" Олександр Черницький повідомив, що IKEA планує вийти на український ринок. Зокрема, IKEA може стати орендарем торгово-розважального центру "Південний" в Голосіївському районі Києва.