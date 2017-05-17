Ідея створення українського аналогу "1С" схожа на ідею створення "української Windows" – економіст

Указ президента про заборону діяльності російських IT-компаній в Україні ставить весь бухгалтерський облік України під удар.

Заборона "1С" в Україні може призвести до того, що вся бухгалтерія в країні буде вестися "з-під поли"

доктор економічних наук, публіцист

Указ про заборону в Україні діяльності російської компанії "1С" та інших російських компаній, що виробляють софт для ведення бізнесу, ставить під удар ведення бухгалтерського обліку в Україні, заявив депутат Верховної Ради,в коментарі DT.UA.

"Це (введення санкцій проти російських IT-компаній) велика помилка, в двох словах. У частині соціальних мереж це нездійсненно, а в частині "1С" та "Парусу" – це велика дурниця, яка буде перешкоджати нормальному веденню бухобліку, тому що немає української альтернативи", – зазначив він.

Фахівець відзначає, що під санкції потрапила не лише компанія "1С", продукцію якої масово використовують на українських підприємствах. В Україні також заборонені компанії ABBYY, "Абі Україна", "Парус" та "Галактика центр" – практично всі відомі компанії цієї галузі.

"Програмою користуватися можна, але (програму. - ред.) ж не будуть оновлювати. А чого воно варте без оновлення та без підтримки? Крім того, податкова зможе завжди причепитися і сказати: "у вас звітність не підтверджена документами. Аби підтвердити, доведеться розкрити, що ми користуємося "1С", а користуємося "1С" – то порушуємо законодавство. Знову ж таки – звітність може вважатися неподаною. Там великі небезпеки, цього не можна було робити", – підкреслив Кірш.

"Проблема не лише у тому, що не сплатять податки ті, хто займаються програмами, а проблема в тому, що іншим незрозуміло, як вести бухгалтерський облік. Немає альтернативи. Коли кажуть: "зробіть українську" (українську "1С" – ред.) – ну це все одно, що сказати: "зробіть українську Windows", – вважає депутат.

Парламентар висловив надію, що заборона на діяльність компаній, продукти якої використовуються українським бізнесом, буде ліквідована, після того як влада усвідомить помилковість даного рішення. В іншому випадку, весь бухоблік в країні буде вестися "з-під поли". За його словами, перед введенням заборони з Верховною Радою ніхто не порадився.

Кірш вказує, що на сьогодні систем, скільки-небудь рівноцінних забороненим програмним продуктам, в Україні просто немає. Ціна вирішення питання, за його словами, досить серйозна, адже проблема пов'язана не лише з проблемою створення нового програмного продукту, але також – з проблемою блокування, необхідності масово переучувати працівників підприємств, та іншого.

Вихід депутат вбачає у скасуванні тієї частини введених санкцій, які ставлять бухоблік України під удар.

"Там, де заборонили "Яндекс", "Однокласники" – це все "таке", їх ізолювати практично неможливо технічно, там технічно нічого не пройде. Але тут-то є податковий удар, тому небезпечно", – уклав експерт.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна", а також багато інших відомих російських компаній.

Детальніше про заборону в Україні російських соцмереж, інтернет-сервісів та компаній читайте в матеріалі DT.UA "Блокування російських інтернет-сервісів і соцмереж: що відомо".