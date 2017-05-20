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Гройсман закликав не допустити банкрутства ОПЗ

20 травня в 00:19
Прем'єр звернувся до керівництва НАБУ і ГПУ.
ОПЗ припортовый завод
Гройсман хоче оздоровити ОПЗ
opz.odessa.net
Прем'єр України Володимир Гройсман закликав Генпрокуратуру і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) провести розслідування і не допустити банкрутства Одеського припортового заводу, про це повідомила прес-служба Кабміну. 

"В даний час Фондом державного майна України, який є органом управління товариства (ОПЗ), разом з суспільством готується до подачі до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ касаційну скаргу. З метою захисту інтересів держави та недопущення доведення до банкрутства одного з найбільших вітчизняних підприємств, прошу вас розглянути можливість вступу Генеральної прокуратури України в цю справу ", - йдеться в листі Гройсмана до Генпрокуратури.
 
Гройсман звернувся до керівництва НАБУ із закликом провести розслідування діяльності посадових осіб "з метою виявлення фактів порушення інтересів держави і запобігання доведення до банкрутства одного з найбільших державних підприємств". 

 
Фонд державного майна України 13 травня подав касаційну скаргу до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ на вирок Апеляційного суду Одеської області про примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу про виплату "Одеським припортовим заводом" 3 млн боргу компанії Ostchem Дмитра Фірташа, повідомляє прес-служба ФДМУ.
 
За матеріалами: РИА Новости Украина
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