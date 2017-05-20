Гройсман закликав не допустити банкрутства ОПЗ

"В даний час Фондом державного майна України, який є органом управління товариства (ОПЗ), разом з суспільством готується до подачі до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ касаційну скаргу. З метою захисту інтересів держави та недопущення доведення до банкрутства одного з найбільших вітчизняних підприємств, прошу вас розглянути можливість вступу Генеральної прокуратури України в цю справу ", - йдеться в листі Гройсмана до Генпрокуратури.
Гройсман звернувся до керівництва НАБУ із закликом провести розслідування діяльності посадових осіб "з метою виявлення фактів порушення інтересів держави і запобігання доведення до банкрутства одного з найбільших державних підприємств".
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