Гройсман закликав не допустити банкрутства ОПЗ

Гройсман хоче оздоровити ОПЗ opz.odessa.net

Прем'єр України Володимир Гройсман закликав Генпрокуратуру і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) провести розслідування і не допустити банкрутства Одеського припортового заводу , про це повідомила прес-служба Кабміну.

"В даний час Фондом державного майна України, який є органом управління товариства (ОПЗ), разом з суспільством готується до подачі до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ касаційну скаргу. З метою захисту інтересів держави та недопущення доведення до банкрутства одного з найбільших вітчизняних підприємств, прошу вас розглянути можливість вступу Генеральної прокуратури України в цю справу ", - йдеться в листі Гройсмана до Генпрокуратури.



Гройсман звернувся до керівництва НАБУ із закликом провести розслідування діяльності посадових осіб "з метою виявлення фактів порушення інтересів держави і запобігання доведення до банкрутства одного з найбільших державних підприємств".