Гройсман виділить ще 5 млрд грн на ремонт доріг

Джерелом коштів можуть бути надходження від спецконфискации.

Прем'єр не задоволений темпами ремонту доріг Урядовий портал Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що має намір ініціювати виділення додатково 5 млрд грн на ремонт доріг, у тому числі з коштів, отриманих від спеціальної конфіскації. Про це прем'єр-міністр повідомив на брифінгу в ході інспекції ремонту дороги Львів-Тернопіль.

"Я буду пропонувати в цьому році, в тому числі від спецконфискации, близько 5 млрд грошей, все-таки збільшити фінансування на дороги", - сказав він.

У 2017 році планується витратити близько 30 млрд грн на ремонт доріг.

Гройсман підкреслив, що наполягатиме на виділенні коштів на дорогу Львів-Тернопіль-Хмельницький-Вінниця-Умань-Одеса.

Прем'єр зазначив, що не задоволений темпами ремонту доріг у Луганській, Запорізькій, Закарпатській, Миколаївській областях і в Києві.

"Я дав доручення, щоб на цьому тижні профільний віце-прем'єр, керівник автодору зібрав керівників областей, подивився, в чому там проблема, щоб допомогти їм зрушитися з місця", - сказав прем'єр.

Раніше Гройсман розповів, як він бачить земельну реформу. За його словами, купівля землі повинна бути доступна тільки фізособам-громадянам України і в обсязі не більше 200 га на одну людину.