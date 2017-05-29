Гройсман розповів, як він бачить земельну реформу

Прем'єр проти продажу землі іноземцям.

Гройсман хоче створення фермерського класу Урядовий портал Купівля землі має бути доступна тільки фізособам-громадянам України і в обсязі не більше 200 га на одну людину. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході робочого обговорення основ земельної реформи сьогодні, 29 травня, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

"На даному етапі ми категорично проти продажу землі іноземцям, проти відкриття ринку земель для юридичних осіб", - зазначив Гройсман.

Він додав, що модель земельної реформи має містити чіткі запобіжники проти того, щоб українську землю скупили ті, хто хотів би на цьому просто нажитися.

"Якщо відкривати ринок, то так, щоб це сприяло створенню цього фермерського класу", - сказав Гройсман.

Учасники обговорення в цілому погодилися, що питання поки не стоїть в площині скасування або збереження мораторію на продаж землі. Поки що питання полягає в тому, щоб визначити, яка саме модель обігу земель була б кращою для України.

Учасники наради погодилися, що тіньовий ринок землі в країні вже існує. Перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів навів статистику, згідно якої в 2016 р. на неконкурентних засадах у користування були передані 1,5 млн га земель сільськогосподарського призначення. При цьому стартова ціна оренди за гектар склала всього 940 грн. Зате на конкурсній основі передані в користування всього 42 тис. га земель за значно вищою ціною.

Нагадаємо, що, як писала для dt.ua Юлія Самаєва, питання проведення в Україні земельної реформи, яка передбачала запуск в Україні ринку землі, має бути узгоджене до початку червня.

Раніше Верховна Рада відхилила проект постанови про формування покрокової дорожньої карти проведення земельної реформи в Україні.

Детальніше про проведення земельної реформи в Україні читайте у статті Юлії Самаевой "Грудка землі в горлі" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".