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Гройсман обговорить в Ізраїлі угоду про вільну торгівлю

12 травня в 22:54

Візит українського прем'єр-міністра в Єрусалим відбудеться 14-16 травня.

Владимир Гройсман1
Гройсман зустрінеться з прем'єр-міністром і президентом Ізраїлю
Урядовий портал
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час офіційного візиту до Ізраїлю 14-16 травня проведе обговорить з керівництвом країни затвердження угоди про вільної торгівлі.

Як повідомив голова українського уряду в ефірі телеканалу "112. Україна" увечері в п'ятницю, 12 травня, проект угоди планують затвердити до кінця поточного року.

Крім того, під час візиту буде підписано Меморандум про співпрацю між міністерствами охорони здоров'я України та Ізраїлю, а також узгоджені питання надання Ізраїлем консультативної допомоги в організації роботи Центру реабілітації воїнів АТО.

У Гройсмана заплановані зустрічі з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном, прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу і спікером Кнесету Юелем Едельштейном.

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Нагадаємо, що наприкінці грудня 2016 року прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розпорядився звести до мінімуму робочі стосунки з представниками 12 країн, в тому числі України, у зв'язку з голосуванням за резолюцію Ради Безпеки ООН 23 грудня. Запланований на 27 грудня візит прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана у Ізраїль був скасований.

У лютому Петро Порошенко в телефонній розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу домовився про візит прем'єр-міністра України Гройсмана в Ізраїль.

Детальніше про охолодження відносин між Україною та Ізраїлем після скандального голосування щодо резолюції Радбезу ООН читайте в статті Володимира Кравченка "Демарш у Хануку" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: 112 Україна
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