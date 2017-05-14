Гройсман назвав умову підвищення пенсій у жовтні

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За словами прем'єр-міністра, пенсійна реформа не передбачає підвищення пенсійного віку.

Гройсман пообіцяв піти у відставку у разі провалу пенсійної реформи Наталія Шевченко, DT.UA

Якщо Верховна Рада в травні підтримає урядовий законопроект про, то розмір пенсій буде збільшено вже у жовтні, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі телеканалу ICTV в неділю, 14 травня.

"Ми багато місяців працювали над формулою, щоб забезпечити вже з 1 жовтня підвищення 5 мільйонам 600 тисячам пенсіонерів пенсій від 200 до тисячі гривень. Це досить суттєве підвищення пенсій, і воно буде на постійній основі", – запевнив голова уряду.

Прем'єр уточнив, що реформа передбачає скасування оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів, а також пообіцяв, що пенсійний вік підвищуватися не буде.

Разом з тим Гройсман також запевнив, що уряд знайшов формулу мінімізації дефіциту Пенсійного фонду, який на сьогоднішній день досяг 140 мільярдів гривень.

"Ми за сім років зможемо або зменшити цей дефіцит, або звести його до нуля", – додав прем'єр-міністр.

Він також пообіцяв зробити все можливе для успішного проведення пенсійної реформи.

"Після того, як парламент прийме це рішення, я готовий нести повну політичну відповідальність, аж до від ставки. І я гарантую, що ми проведемо цю реформу", – резюмував Гройсман.

Нагадаємо, міністр соціальної політики України Андрій Рева в інтерв'ю DT.UA заявив, що в ході реалізації пенсійної реформи уряд не повинен допустити зростання дефіциту пенсійного фонду України вище нинішньої позначки 140 млрд грн. За його словами, законопроект про пенсійну реформу повинен бути представлений до 16 травня.

Детальніше про накопичувальної пенсійної системи та перспективи її запровадження в Україні читайте у статті Юрія Солов'я "Накопичувальна пенсійна система — ключова соціально-економічна реформа" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".