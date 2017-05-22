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ГПУ розслідує справи по підприємствам Фірташа - Луценко

22 травня в 13:48

Підозри поки не оголошували.

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ГПУ серйозно займається підприємствами Фірташа
Персональний сайт Дмитра Фірташа
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про розслідування кримінальних справ щодо компаній Дмитра Фірташа, який перебуває під арештом у Відні.

"У нас є серйозні справи, пов'язані з підприємствами Фірташа. Станом на зараз процесуальну підозру йому не оголошено", - сказав він.

За словами Луценка, йдеться про відмивання коштів у підконтрольних йому підприємствах з метою ухилення від податків і, можливо, розкрадання державних ресурсів.

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Раніше суд Відня відмовив прокуратурі в затриманні українського бізнесмена Дмитра Фірташа у справі про екстрадицію в США.

Як відомо, Дмитро Фірташ звернувся до Конституційного суду Австрії, щоб уникнути екстрадиції до США, де йому загрожує до 50 років ув'язнення і конфіскація всіх активів . У США його звинувачують у спробі за допомогою хабарів на загальну суму 18,5 млн доларів отримати дозволи на видобуток титану в Індії, а також у використанні американських рахунків і серверів трансфер хабара індійським чиновникам.

21 лютого Австрійський суд дозволив екстрадицію Фірташа до США. Остаточне рішення про екстрадицію буде приймати федеральний міністр юстиції Австрії.

У теж час, австрійський адвокат українського олігарха підтвердив його затримання одразу ж після засідання суду повідомив про намір оскаржити це рішення у Верховному суді Австрії та Європейському суді з прав людини.

 

 

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Фірташ суд Луценко
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