Глава "Автомобільних доріг України" пішов у відставку

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

До складу компанії входять 32 дочірніх підприємства, що діють в всіх областях України.

Артем Гриненко пішов з посади глави "Автодоріг України"

Виконуючий обов'язки голови правління Державної акціонерної компанії "Автомобільні дороги України" Артем Гриненко звільнений із займаної посади за власним бажанням.

Як повідомляє у Facebook прес-служба Державного агентства автомобільних доріг України, "Автомобільні дороги України" – це підпорядковане державі підприємство, до сфери якого входить виконання робіт з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, мостів та інших споруд.

Це підприємство – єдина державна компанія, що виконує замовлення Укравтодору щодо ремонтних робіт на дорогах загального користування державного та місцевого значення. До складу компанії входять 32 дочірніх підприємства, що діють в усіх областях України.

Нагадаємо, керівництво "Укравтодору" вирішило діяти за мінімальним планом на 2017 рік, який передбачає будівництво не більше 700 км доріг. Хоча в 2017 році планувалося відремонтувати 2-2,5 тис. км автомобільних доріг і 80 мостів. На ремонт доріг в 2017 року передбачено 30 млрд грн.