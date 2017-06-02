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Глава "Автомобільних доріг України" пішов у відставку

2 червня в 17:05

До складу компанії входять 32 дочірніх підприємства, що діють в всіх областях України.

Артем Гриненко
Артем Гриненко пішов з посади глави "Автодоріг України"
Виконуючий обов'язки голови правління Державної акціонерної компанії "Автомобільні дороги України" Артем Гриненко звільнений із займаної посади за власним бажанням.

Як повідомляє у Facebook прес-служба Державного агентства автомобільних доріг України, "Автомобільні дороги України" – це підпорядковане державі підприємство, до сфери якого входить виконання робіт з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, мостів та інших споруд.

Це підприємство – єдина державна компанія, що виконує замовлення Укравтодору щодо ремонтних робіт на дорогах загального користування державного та місцевого значення. До складу компанії входять 32 дочірніх підприємства, що діють в усіх областях України.

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Нагадаємо, керівництво "Укравтодору" вирішило діяти за мінімальним планом на 2017 рік, який передбачає будівництво не більше 700 км доріг. Хоча в 2017 році планувалося відремонтувати 2-2,5 тис. км автомобільних доріг і 80 мостів. На ремонт доріг в 2017 року передбачено 30 млрд грн.

За матеріалами: DT.UA
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Теги дорога Україна ремонт
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