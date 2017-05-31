"Газтранзит" оскаржив арешт акцій, що належать "Газпрому"

Позов зареєстрований 26 травня, інформація про відкриття провадження поки відсутня.

«Газтранзит» захищає інтереси акціонера gazprom.ru "Газтранзит" подав позов в Окружний адміністративний суд Києва з проханням скасувати постанову Державної виконавчої служби про арешт 40,2% акцій підприємства, які належать компанії "Газпром" (Росія). Про це повідомляється в інформаційній довідці адмінсуду, передають "Українські новини".

"Позов до департаменту виконавчої служби Мін'юсту про визнання та скасування його постанови був зареєстрований 26 травня, інформація про відкриття провадження поки відсутня. Відповідно ще не визначена дата його можливого розгляду", - повідомили в довідці.

"Нафтогазу України" і "Газпрому" належить по 40,2174% акцій "Газтранзиту", ще 19,5652% акцій - турецької компанії Turusgas.

"Газтранзит" створений у листопаді 1997 року з метою розширення пропускної здатності газотранспортної системи України для збільшення обсягів транзиту російського природного газу в Туреччину і країни Балканського регіону. Компанія реалізує проект щодо нарощування потужності магістрального газопроводу Ананьїв-Тирасполь-Ізмаїл, який проходить по території Одеської області та Молдови.

Нагадаємо, 22 січня 2016 року АМКУ оштрафував "Газпром" на суму 85,966 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу. При цьому "Газпром" повинен був сплатити штраф до 4 травня 2016 року. Дане рішення декілька разів було підтверджено українськими судами.

У жовтні 2016 року, АМКУ подав позов до Господарського суду Києва про примусове стягнення штрафу та пені. 5 грудня суд задовольнив позов АМКУ і стягнув з "Газпрому" 172 млрд грн.

16 травня Вищий господарський суд України відхилив касацію ПАТ "Газпром" на рішення про стягнення з компанії штрафу та пені на 172 млрд грн за зловживання монопольним становищем.