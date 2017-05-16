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"Газпром" збільшив поставки газу в Донбас

16 травня в 10:58

Зростання поставок пояснюють "низькими температурами".

Газпром, Gazprom
У січні-березні поставки "Газпрому" в Донбас зросли на 11,5%
gazprom.ru
Російський "Газпром" у першому кварталі поточного року збільшив постачання природного газу на окуповані території Донецької та Луганської областей до 1,1 млрд кубометрів, свідчить квартальний звіт російського монополіста.

Для порівняння, в першому кварталі 2016 року постачання було на рівні 995 млн кубометрів. Тобто постачання газу в січні-березні 2017 року збільшились на 11,5%. В "Газпромі" це пояснюють "більш низькими температурами".

При цьому "Газпром" продовжує оформляти постачання газу в окупований Донбас як експорт в Україну. НАК "Нафтогаз України" неодноразово заявляла, що поставки газу в Донбас суперечать контракту і компанія не збирається їх оплачувати.

Нагадаємо, у 2016 році "Газпром" поставив на непідконтрольні Україні території Луганської і Донецької областей 2,39 млрд кубометрів газу, що на 40,6% або на 0,69 млрд більшому ніж у 2015 році.

Повідомлялося, що "Нафтогаз" не закуповує газ у "Газпрому" з листопада 2015 року.

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"Газпром" планує зменшити транзит газу через Україну в шість разів.

 

За матеріалами: liga.net
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Теги газ Газпром Донбас Нафтогаз
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