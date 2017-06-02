Фонд гарантування вкладів продовжив ліквідацію двох банків

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Продовжена ліквідація "АКБ "Київ" і банку "Меркурій".

Ліквідацію «АКБ «Київ» і банку «Меркурій» продовжено на рік Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив на рік ліквідацію банків "Меркурій" і "АКБ "Київ". Таке рішення було прийнято 29 травня, повідомляється на офіційному сайті ФГВФО.



Ліквідація банку "Меркурій" продовжено на один рік до 11 червня 2018 року, а банку "АКБ "Київ" - до 24 червня 2018 року включно.



На цей же період продовжені повноваження ліквідаторів банків Валерія Єрмака і Олега Кичука.

Нагадаємо, активи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в квітні збільшилися на 9%, або на 1,092 млрд грн до 12,963 млрд грн.

Раніше ФГВФО повідомляв, що вартість активів 70 банків, що ліквідуються 94 млрд грн замість 418 млрд грн. 80% активів банків-банкрутів існують виключно "на папері".

В 2016 році ФГВФО виручив від продажу власності неплатоспроможних банків 3 млрд грн. Сумарні надходження ФГВФО за підсумками 2016 року можуть сягнути 7 млрд грн.