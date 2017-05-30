Фонд гарантування продав активи 36 банків

Фонд виручив від продажу 19,5 млн грн.

Прав вимоги за кредитами – не основа надходжень від продажу активів банків-банкрутів Фонд гарантування вкладів фізичних осіб реалізував активи 36 неплатоспроможних банків на суму 19,5 млн грн, повідомляє прес-служба Фонду.

"Минулого тижня активи 36 банків, що перебувають в управлінні Фонду, були реалізовані на загальну суму 19,52 млн грн. З них на суму 12,41 млн грн відбулися аукціони з продажу основних коштів банків, на 5,80 млн грн - аукціони з продажу прав вимоги за кредитами. Крім того, 1,28 млн грн отримано в результаті безпосереднього продажу майна, і 0,03 млн грн - від продажу інших активів - картин, монет і т. д.", - йдеться в повідомленні.

Відзначається також, що протягом поточного тижня, 29 травня - 2 червня, планується продаж активів 37 ліквідованих банків на суму 5,7 млрд грн. З них на 5,3 млрд грн планується продати права вимоги за кредитами, 404 млн грн - основні засоби банків.

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Нагадаємо, активи Фонду гарантування у квітні збільшилися на 9%, або на 1,092 млрд грн до 12,963 млрд грн.

В кінці квітня Фонд продав активи 35 банків-банкрутів на загальну суму 180,97 млн грн.

З початку 2017 року активи фонду скоротилися з 15,3 млрд грн - до 12,9 млрд грн.