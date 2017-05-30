Фонд держмайна визначив держпідприємства, які продадуть через ProZorro

Перелік підприємств налічує 90 об'єктів.

ФДМУ підготував перелік підприємств для малої приватизації Фонд державного майна України спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі визначив перші 90 об'єктів малої приватизації, які виставлять на продаж через систему електронних аукціонів "Prozorro", повідомляється на сторінці Мінекономрозвитку в Twitter з посиланням на заступника міністра Максима Нефьодова.

"Ми з ФДМУ вже визначили перші 90 об'єктів малої приватизації, які будуть продані через систему", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що система електронних закупівель ProZorro буде використовуватися при приватизації нестратегічних державних компаній.

Повідомлялося, що Фонд держмайна подав до Господарського суду Києва позов до ТОВ "ЕСУ" та ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про розірвання договору купівлі-продажу ВАТ "Укртелеком" та стягнення пені в розмірі 2,17 млрд грн.