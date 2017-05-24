Фонд держмайна продає контрольний пакет "Укрнафтопродукту"

Конкурс призначений на 22 червня.

Продається 50%+1 акція "Укрнафтопродукту" Фонд державного майна виставив на продаж 50%+1 акцію приватного акціонерного товариства "Укрнафтопродукт", передають "Українські новини".

Початкова ціна пакета акцій товариства - 28,415 млн грн. Конкурс з продажу пакета акцій "Укрнафтопродукту" призначено на 22 червня в 11:00.

"Укрнафтопродукт" був включений в перелік підприємств, що підлягають приватизації в 2009 році, але конкурс так і не був оголошений. 50%+1 акція компанії належить Фонду держмайна, 44,19% - концерну "Нафтопродукт України".

2016 рік "Укрнафтопродукт" закінчив зі збитками 417 тис грн. На кінець 2016 року чисельність працівників становила 11 осіб.

Нагадаємо, Мінінфраструктури затягує приватизацію: з 19 підприємств у Фонд держмайна передано тільки п'ять.

Фонд держмайна подав до господарського суду Києва позов до ТОВ "ЕСУ" та ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про розірванні договору купівлі-продажу ВАТ "Укртелеком".