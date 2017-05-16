Фонд держмайна подав позов про розірвання договору купівлі-продажу "Укртелекому"

Умови договору не виконані – ФДМУ.

"Укртелеком" хочуть повернути державі Андрій Товстиженко, DT.UA

Фонд державного майна України подав до Господарського суду Києва позов до ТОВ "ЕСУ" та ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про розірвання договору купівлі-продажу ВАТ "Укртелеком" та стягнення пені в розмірі 2,17 млрд грн, повідомляє прес-служба ФДМУ.

"Підставою для подачі позову стало невиконання умов, передбачених договором купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "Укртелеком", укладеним між Фондом державного майна та ТОВ "ЕСУ", і концепцією післяприватизаційного розвитку ВАТ "Укртелеком", яка є невід'ємною частиною договору", - уточнили у Фонді держмайна України.

Нагадаємо, що Печерський райсуд Києва 13 квітня задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України про арешт акцій "Укртелекому" і "ТриМоба".

Фонд державного майна приступив до процедури примусового розірвання договору про приватизацію "Укртелекому".

Повідомлялося, що Господарський суд Києва зобов'язав компанію "ЕСУ" (ESU), яка є основним акціонером найбільшого українського оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" і належить бізнесменові Рінату Ахметову, повернути "Укрексімбанку" 810,6 млн грн заборгованості за облігаціями.

В конкурсі з приватизації "Укртелекому" в 2011 році брала участь лише одна організація (інвестиційний фонд EPIC), яка купила компанію за 10,5 млрд грн. Через рік "Укртелеком" був перепроданий компанії СКМ Ріната Ахметова.