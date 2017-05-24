Фонд держмайна оголосив конкурс з продажу Миколаївської ТЕЦ

Конкурс призначено на 12 липня.

Продається Миколаївська ТЕЦ Фонд держмайна України оголосив конкурс за принципом аукціону з продажу 99,912% акцій ПАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль" зі стартовою ціною 97 млн грн.

Конкурс запланований на 11:00 12 липня. Прийом заявок здійснюється до 18:00 26 червня 2017 року.

Конкурсна гарантія учасника конкурсу – грошовий внесок або банківська гарантія на 4,85 млн грн.

Миколаївська ТЕЦ, встановленою електричною потужністю 40 МВт і тепловою – 410 Гкал/год, обслуговує близько 39,4 тис. споживачів міста. ТЕЦ працює на газовому паливі. Штатна кількість співробітників – 491 чоловік.

Миколаївська ТЕЦ в 2016 році отримала чистий збиток 59,114 млн грн проти 0,309 млн грн чистого прибутку в 2015-м. Чистий дохід ПАТ в 2016 році зріс на 12,6% порівняно з 2015 роком – до 275,246 млн грн.

Повідомлялося, що Фонд держмайна виставив на продаж 50%+1 акцію приватного акціонерного товариства "Укрнафтопродукт".

Нагадаємо, Мінінфраструктури затягує приватизацію: з 19 підприємств у Фонд держмайна передано тільки п'ять.