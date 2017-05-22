Фірми Курченко вивезли з Донбасу в РФ мільйон тонн вугілля – ЗМІ

Схему постачання налагодили ще два роки тому.

Російські держоргани оформляють вивезення донбаського вугілля як імпорт з України Activ

В 2016 році Росія отримала з окупованих територій Донецької та Луганської областей 940 тисяч тонн антрациту і ще близько 95 тисяч тонн інших сортів вугілля, повідомляє Liga.net

Наголошується, що це тільки ті обсяги, які офіційно потрапили в статистику залізничних перевезень РЖД. У 2015 році в РФ з України нелегально вивезли близько 1,3 млн тонн вугілля тільки антрацитової групи.

За інформацією видання, вивозять з Донбасу вугілля в РФ фірми побіжного Сергія Курченка "Петролеум капітал", "Внешторгсервис" і ряд інших компаній. Потім сировина йде на експорт в європейські та африканські країни. Схему таких поставок налагодили ще два роки тому.

Російські держоргани оформляють вивезення донбаського вугілля як імпорт з України. Постачальники, засновані лідерами бойовиків "ЛНР/ДНР", проходять у документах, як українські компанії.

Одержувачі вугільної продукції в Росії переоформляють нелегальне вугілля і експортують його з російських портів або постачають на електростанцію на півдні РФ, яка належить "Газпрому". Потім частина вивезеного з Донбасу палива повертається в Україну під виглядом південноафриканського для потреб державної "Центренерго".

Крім структур Курченко поставками вугілля з Донбасу в РФ займається компанія "Вугільні технології" з Ростова-на-Дону. Засновником компанії значився Валерій Донсков. Пізніше серед власників "Вугільних технологій" з'явилися ще дві людини - В'ячеслав Дрюченко та Олександр Мельничук. Всі троє володіють по 33% статутного капіталу трейдера.

Мельничук на сепаратистських ресурсах згадується як "заступник міністра енергетики ЛНР". Мельничук також володіє 10% заснованої у вересні 2014 року "Кримської паливної енергетичної компанії" (КТЭК, Сімферополь). Мажоритарний власник цієї компанії через дніпровську компанію ПІВДЕНЬ-Скан - Сергій Огірків. У Верховній Раді п'ятого скликання Огірків значився помічником побіжного екс-депутата Олега Царьова.

У Мельничука є брат - Сергій. Він є власником зареєстрованої в Києві компанії "Ровеньки-Углепостач". Ця компанія до березня цього року була найбільшим легальним експортером видобутого в ОРДЛО сортового антрациту. Вугілля компанія купувала у холдингу ДТЕК Ріната Ахметова. З-за блокади окупованих територій "Ровеньки-Углепостач" згорнула експортний бізнес.

Нагадаємо, шахти "ЛНР" почали поставки вугілля в окупований Росією Крим.

1 березня в "ДНР" і "ЛНР" заявили, що підприємства під українською юрисдикцією переходять під "зовнішнє управління" даних формувань. Бойовики мають намір стягувати податки з цих підприємств.

У Євросоюзі заявили, що дана "націоналізація" українських підприємств бойовиками суперечить Мінським угодам.