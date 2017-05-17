ФГВФО підрахував збитки неплатоспроможних банків від власників і менеджменту

В неплатоспроможних банках виявлено порушень на 323,16 млрд грн.

Власники і менеджмент завдали неплатоспроможним банкам збитків на 179,22 млрд грн bankruptcy-ua.com

Зазначається, що станом на 1 травня Фондом було подано 4 148 заяв в правоохоронні органи про виявлені під час роботи в неплатоспроможних банках та банках, що ліквідуються, фактів порушення законодавства на загальну суму понад 323,16 млрд грн.

При цьому суб'єктами злочинів, які призвели до порушень на найбільшу суму (понад 179,22 млрд грн), є власники і керівники банків.

Нагадаємо, що активи ФГВФО в квітні збільшилися на 9%, або на 1,092 млрд грн до 12,963 млрд грн.

В кінці квітня Фонд продав активи 35 банків-банкрутів на загальну суму 180,97 млн грн.