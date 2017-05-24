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ФГВФО не зупинив банкрутство великого боржника "Дельта Банку"

24 травня в 12:09

Суд не змінив попереднє рішення.

Дельта Банк
Фонд гарантування втрачає боржників
Окружний адміністративний суд Києва 17 травня відхилив позовні вимоги Фонду гарантування про визнання недійсним та скасування запису в ЄДРПОУ про держреєстрацію ТОВ "Днепрометаллсервисгрупп", повідомляє FinClub.

Компанія була одним з найбільших позичальників Фонду – борг 3,64 млрд грн, але рік тому була ліквідована.

ФГВФО навесні минулого року подав до суду, але програв.

26 січня 2017 року вдалося переконати Вищий адміністративний суд України частково задовольнити його касаційну скаргу – рішення попередніх інстанцій скасовано, а справу направили на повторний розгляд.

Але в ході повторного розгляду позиція суду виявилася тією ж.

"Суд встановив, що 6 листопада 2015 року "Дельта Банк" звернувся до ТОВ "Днепрометаллсервисгрупп" з заявою про грошові вимоги до боржника, щодо визнання кредиторських вимог "Дельта Банку" на 3,64 млрд грн. На момент внесення оспорюваного запису не було жодного судового рішення, яке вступило в законну силу, в тому числі щодо стягнення з ТОВ "Днепрометаллсервисгрупп" заборгованості у сумі 2,1 млрд грн за рішенням Госпсуду Києва у справі № 910/16784/15, на яке посилається позивач", - говориться в рішенні суду.

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Нагадаємо, генпрокуратура вручила екс-голови правління "Дельта Банку" Олени Попової та ще трьом особам повідомлення про підозру у розкраданні 1,7 млрд грн з рахунків банку.

Детальніше про афери "Дельта Банку" читайте в матеріалі Юрія Сколотяного "Злодії поза законом" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: FinClub
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Теги суд банк Дельта ФГВФО
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