ФДМУ оскаржив рішення суду про виплату ОПЗ $ 193 млн підприємству Фірташа

Фонд держмайна просить передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

ФДМУ хоче продовжити судовий розгляд по боргу ОПЗ maradonagoal.com Фонд державного майна України 13 травня подав касаційну скаргу у Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ на вирок Апеляційного суду Одеської області про примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу про виплату "Одеським припортовим заводом" $ 193 млн боргу компанії Ostchem Дмитра Фірташа, повідомляє прес-служба ФДМУ.

"Фонд просить суд прийняти його касаційну скаргу до провадження та скасувати постанови Южного міського суду та Апеляційного суду Одеської області по боргу ОПЗ, а також передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 травня апеляційний суд підтвердив рішення Стокгольмського арбітражу щодо боргу $ 193 млн ОПЗ перед компанією Ostchem Дмитра Фірташа. При цьому пем'єр Володимир Гройсман уточнив, що мова йде про борг майже $ 300 млн.

Повідомлялося, що борг утворився за контрактом з Ostchem на поставку газу від 20 січня 2013 року і сформувався у вересні-грудні 2013 року. Оскільки в цей час "Газпром" знизив ціну газу для Ostchem з $ 430 до 265 за тис кубометрів. Однак компанія Фірташа продовжувала продавати газ ОПЗ по $ 430.

Раніше Южненський міський суд Одеської області своїм рішенням зобов'язав ОПЗ виплатити компанії Ostchem Holding Limited 6,7 млрд грн.

Суд узаконив мирову угоду, згідно з яким ОПЗ повинен був повернути компанії Фірташа борг у розмірі 345 млн грн до кінця травня 2016 року.