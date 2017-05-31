ФДМ оголосив конкурс з відбору радника для приватизації "Центренерго"

Перший етап конкурсу призначено на 4 липня.

ФДМ потрібен радник для продажу "Центренерго" Фонд держмайна України оголосив конкурс з відбору радника з надання послуг підготовки до проведення приватизації та продажу 78,289% акцій ПАТ "Центренерго", повідомила прес-служба фонду.

Наголошується, що конкурсна документація приймається до 16:45 30 червня 2017 року. Перший етап конкурсу буде проведено 4 липня, другий – 5 липня.

"Основним завданням радника з продажу державного пакета акцій ПАТ "Центренерго" є підвищення інвестиційної привабливості підприємства, забезпечення продажу пакета акцій ефективного власника та одержання максимально можливого обсягу коштів у державний бюджет", - зазначено в повідомленні.

"Центренерго" експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС сумарною встановленою потужністю 7660 МВт. Державі належить 78,3% акцій товариства.

Нагадаємо, "Центренерго" в січні-березні 2017 року збільшило чистий прибуток в 3,2 рази (на 581,249 млн грн) порівняно з аналогічним періодом 2016 року – до 851,143 млн грн, чистий дохід – на 26,1% (на 654,819 млн грн), до 3 млрд 166,937 млн грн, валовий прибуток – в 3,2 рази (на 744,281 млн грн), до 1 млрд 77,187 млн грн.

Повідомлялося, що аукціон з продажу 78,289% енергогенеруючої компанії "Центренерго" планується провести в травні-червні 2017 року.

Як повідомлялося, Україна зобов'язалася перед МВФ приватизувати компанію "Центренерго" до кінця березня 2017 року. ФДМ планував виставити на приватизацію у другому кварталі Херсонську ТЕЦ, у третьому кварталі – Миколаївську і Одеську ТЕЦ, 51% "Тернопільобленерго" і 70% "Хмельницькобленерго". У свою чергу, на четвертий квартал поточного року запланований продаж Дніпродзержинської ТЕЦ, "Центренерго", 70%-ий пакетів "Миколаївобленерго" і "Харківобленерго", 71% "Черкасиобленерго" і 60% "Запоріжжяобленерго".