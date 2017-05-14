Фактор "Приватбанку" не змінить пріоритетів стратегії розвитку "Ощадбанку" - Пишний

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"Ощадбанк" працює над підвищенням своєї акціонерної вартості, інвестиційної привабливості та перспективою залучення ЄБРР в якості акціонера.

Глава "Ощадбанку" назвав основні пріоритети його розвитку Андрій Пишний / Facebook

Фактор націоналізації "Приватбанку" не призведе до зміни пріоритетів у стратегії розвитку "Ощадбанку", заявив глава "Ощадбанку" Андрій Пишний в інтерв'ю

Говорячи про проблему зростання присутності держави в банківській системі і факторі "Приватбанку", він зазначив, що робота над стратегією реформування держбанків почалася не вчора – над відповідним документом протягом усього 2015 року спільно працювали Мінфін, держбанки та МФО. Уряд Яценюка схвалив стратегію в лютому 2016 року.

"Для "Ощаду" це означало таке: стратегія розвитку банку була актуалізована, виходячи з пріоритетів діяльності, сформульованих акціонером-урядом, ми активізували роботу з нашими партнерами з ЄБРР. Результатом цієї роботи став успішний дью-дилідженс банку і підписання ряду угод з ЄБРР, ключова з яких — Меморандум про стратегічне партнерство. Наша діяльність повністю підпорядкована логіці трансформації та розвитку банку, закріпленій у дорожній карті, з чіткими квартальними маяками й КРІ", - зазначив Пишний.

"Комерційними пріоритетами в корпоративному сегменті визначені енергетика, інфраструктурні проекти, агропромисловий комплекс. Малий і середній бізнес як магістральний напрям, реформування філіальної мережі", - зазначив голова держбанку.

Крім того, банк працює над підвищенням своєї акціонерної вартості, інвестиційної привабливості та перспективою залучення ЄБРР в якості акціонера.

"Скажіть, що зайве в цьому порядку денному для моєї команди? І як фактор "Привату" має змінити цю систему пріоритетів у нашій стратегії? Моя відповідь: жодних фундаментальних змін у стратегії розвитку Ощадбанку не буде", - підсумував Пишний.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 18 грудня минулого року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Згідно з рішенням, Міністерство фінансів викупить 100% його акцій за 1 грн. Після цього Мінфін візьме участь у капіталізації банку шляхом придбання акцій додаткової емісії. Кабмін також доручив Мінфіну випустити облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у розмірі до 116,8 млрд грн терміном обігу до 15 років і процентною ставкою доходу на рівні не вище 10,5% річних з подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії Приватбанку.

Читайте інтерв'ю голови "Ощадбанку" Андрія Пишного DT.UA у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".