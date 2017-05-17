Електромережі Севастополя переводять в юрисдикцію Росії - Ъ

Держхолдинг "Россеті" виходить на ринок Криму.

Міські мережі Севастополя передали російському "Севастопольенерго". pixabay.com Електромережі окупованого Севастополя почали перехід в юрисдикцію Російської Федерації, пише Ъ.

За словами "віце-губернатора" Севастополя Володимира Базарова, російське ТОВ "Севастопольенерго" вже отримало від ПАТ "Енергетична компанія "Севастопольенерго" (зареєстроване в Київській області) міські мережі.

Він не уточнив обсягу переданих активів і не зміг відповісти, чи були мережі викуплені або відібрані, так як це питання вирішувалося "на рівні двох приватних компаній".

Після анексії Криму Росією мережами Севастополя продовжувала керувати українська "Севастопольенерго".

У ЗМІ компанію пов'язують з депутатом Держдуми Олександром Бабаковим і президентом ФК ЦСКА Євгеном Гінером, яким належить одна з найбільших в Україні електроенергетичних груп VS Energy.

Реєстрація ТОВ в Росії - перший крок по виходу "Россетей" в Крим, вважають співрозмовники видання в галузі. Про такий намір держхолдингу стало відомо на початку лютого.

Групу VS Energy належить вісім енергопостачальних підприємств, вона найбільший приватний гравець на енергетичному ринку в Україні після ДТЕК Ріната Ахметова.

VS Energy підконтрольні "Київобленерго", "Рівнеобленерго", "Херсонобленерго", "Кіровоградобленерго", "Житомироблэнрго", "Одесаобленерго", "Чернівціобленерго", група також має частку в "Миколаївобленерго" і "Хмельницькобленерго".

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Нагадаємо, 13 квітня Рада прийняла у другому читанні і в цілому законопроект "Про ринок електричної енергії України". За рішення проголосували 277 парламентаріїв.

Повідомлялося, що в прийнятому законі "Про ринок електричної енергії України" відсутня пряма норма про нарахування абонентської плати за електромережі. Про це у своєму матеріалі для DT.UA написала голова Всеукраїнської агенції інвестицій та сталого розвитку, експерт групи "Реформа енергетичного сектора" Реанімаційного пакету реформ Юлія Усенко.

Детальніше про сильні і слабкі сторони закону "Про ринок електричної енергії України" читайте у матеріалі Юлії Усенко "Що нам дасть і що забере закон про ринок електроенергії" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".