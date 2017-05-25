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Екваторіальна Гвінея увійшла до лав країн-членів ОПЕК – Reuters

25 травня в 15:43

Таким чином країна стане шостим представником країн Африки у картелі.

ОПЕК OPEC
Екваторіальна Гвінея з січня домагалася членства у картелі
Reuters
Джерело, наближене до міністра енергетики Екваторіальної Гвінеї, повідомило про те, що країна приєдналась до ОПЕК, ставши таким чином новим членом картелю, пише видання Reuters.

Екваторіальна Гвінея знаходиться на третьому місці за обсягами нафтовидобутку в Африці, поступаючись лише Нігерії та Анголі.

У січні цього року Екваторіальна Гвінея заявила про своє бажання стати 14-м членом Організації країн-експортерів нафти і шостим представником країн Африки у картелі.

"Ми впевнені, що інтереси Екваторіальної Гвінеї повністю відповідають прагненню ОПЕК служити галузі", - повідомляв раніше міністр шахт і вуглеводнів Габріель Мбега Обіанга.

Читайте також: Майже всі країни підтримують продовження угоди ОПЕК про скорочення видобутку нафти - Алжир

Нагадаємо, раніше генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркіндо заявив, що розраховує на приєднання Єгипту та Туркменії до угоди зі скорочення видобутку нафти членами ОПЕК і країнами, що не входять в картель.

При цьому міністр енергетики Алжиру Нуреддін Бутерфа за підсумками міністерської зустрічі у середу, 24 травня, заявив, що майже всі країни-члени ОПЕК виступають за продовження віденської угоди ще на дев'ять місяців.

Країни ОПЕК домовились про скорочення видобутку нафти після року переговорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.

За матеріалами: DT.UA
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Теги ОПЕК Гвінея Африка приєднання
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