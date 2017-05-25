Екваторіальна Гвінея увійшла до лав країн-членів ОПЕК – Reuters

Таким чином країна стане шостим представником країн Африки у картелі.
Екваторіальна Гвінея знаходиться на третьому місці за обсягами нафтовидобутку в Африці, поступаючись лише Нігерії та Анголі.
У січні цього року Екваторіальна Гвінея заявила про своє бажання стати 14-м членом Організації країн-експортерів нафти і шостим представником країн Африки у картелі.
"Ми впевнені, що інтереси Екваторіальної Гвінеї повністю відповідають прагненню ОПЕК служити галузі", - повідомляв раніше міністр шахт і вуглеводнів Габріель Мбега Обіанга.
Нагадаємо, раніше генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркіндо заявив, що розраховує на приєднання Єгипту та Туркменії до угоди зі скорочення видобутку нафти членами ОПЕК і країнами, що не входять в картель.
При цьому міністр енергетики Алжиру Нуреддін Бутерфа за підсумками міністерської зустрічі у середу, 24 травня, заявив, що майже всі країни-члени ОПЕК виступають за продовження віденської угоди ще на дев'ять місяців.
Країни ОПЕК домовились про скорочення видобутку нафти після року переговорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.
Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.DT.UA