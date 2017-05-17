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Експерти вказують на негативні наслідки заборони "1С" для України

17 травня в 18:55

Створення дієвого українського аналога "1С" обійдеться в десятки мільйонів доларів.

1с ПО программа
karerist39.weebly.com
Президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Під забороною, зокрема, виявилася діяльність сервісних IT-компаній, що виробляють софт для ведення бізнесу, такі як "1С".

Фірма "1С" спеціалізується на розробці, дистрибуції та підтримки комп'ютерних програм ділового і домашнього призначення. З розробок "1С" найбільш відома програма "1С: Підприємство".

На думку експертів, опитаних DT.UA, ця заборона буде матиме негативний наслідок для України.

Алексей Скрипник
Олексій Скрипник / Facebook
Олексій Скрипник (народний депутат, підприємець, засновник IT-компанії Eleks Software)

"У нас настільки багато на "1С" працює бізнесів, що ми можемо недооцінити збитки, які завдамо собі".

В Україні 80-90% ринку бухгалтерських систем займає "1С". Інші ERP системи (системи планування ресурсів підприємства – ред.) стоять у невеликої кількості компаній, зазначає Олексій Скрипник. За його оцінками, створення української версії "1С" обійдеться в 10-30 млн доларів.

"Вся справа в тому, що "1С" – це дуже складна система, в яку вкладено 20 років праці. Це найбільший ризик. І тут два основних моменти. З одного боку, "1С" як компанія повинна була сприяти створенню "1С.Україна" чи "1С.Європа", тобто зробити так, щоб важко було вважати це російським ресурсом. З іншого боку, виникає питання, чи не захоче "1С" "образитися" на Україну. Такі компанії все ж, волею-неволею, перебувають під тиском російських спецслужб.

Наскільки ми прораховували взагалі питання з "1С"? У країні, якою керує ФБС, це питання можуть вирішити досить жорстко. У нас залишаться версії, але ми не зможемо їх перенастроювати. Компанія може просто поміняти ліцензійну угоду. І ця угода може вдарити по Україні більше, ніж по Росії", - відзначає засновник Eleks Software.

уткин_4
Євген Уткін ( підприємець, засновник і президент хай-тек холдингу CM Core)

"Потрібно спочатку такі речі обговорювати. Вони були дуже доречні три роки тому, коли це все підтримували... Резюме таке: все правильно, але несвоєчасно"

На розробку і просування українського аналога програмного продукту "1С", який масово використовується на українських підприємствах, буде потрібно близько 10 млн доларів і півтора-два роки, вважає Євген Уткін.

"Для того щоб перейти до цієї моделі, потрібно просто підготуватися. У нас 99,9% компаній в Україні користуються "1С". Тому, якщо суворо дотримуватися закону, ми повинні будемо просто зупинити бізнес. Держава має чітко сформулювати свої вимоги щодо заборони російської програмної продукції. Воно хоче мати український продукт? – Окей. Ми зробимо цей український продукт, на це буде потрібно кілька мільйонів доларів (я оцінюю - близько десяти мільйонів) і буде потрібно близько 1,5-2 роки для того, щоб зробити щось подібне "1С"", - переконаний засновник і президент хай-тек холдингу CM Cor.

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Александр Кирш
Українська правда
Олександр Кірш ( Заслужений економіст України, доктор економічних наук, публіцист, народний депутат)

"В частині соціальних мереж це нездійсненно, а в частині "1С" і "Паруса" – це велика дурість, яка перешкоджатиме нормальному веденню бухобліку, тому що немає української альтернативи"

Рішення РНБО про заборону в Україні діяльності російської компанії "1С" та інших російських компаній, що виробляють софт для ведення бізнесу, ставить під удар ведення бухгалтерського обліку в Україні, наголошує Олександр Кірш.

"Це велика помилка в двох словах. У частині соціальних мереж це нездійсненно, а в частині "1С" і "Паруса" – це велика дурість, яка буде перешкоджати нормальному веденню бухобліку, тому що немає української альтернативи. Програмою користуватися можна, але її не будуть ж оновлювати. А чого вона варта без оновлення і без підтримки? Крім того, податкова зможе причепитися завжди і сказати: "у вас звітність не підтверджена документами. Щоб підтвердити, доведеться розкрити, що ми користуємося "1С", а користуємося "1С" – то порушуємо законодавство. Знову ж таки –звітність може вважатися неподаною. Там великі небезпеки, цього не можна було робити.... Проблема не тільки в тому, що не доплатять податки ті, хто займаються програмами, а проблема в тому, що іншим незрозуміло, як вести бухгалтерський облік. Немає альтернативи. Коли кажуть: "зробіть українську" (українську "1С" – ред.) – ну це все одно, що сказати: "зробіть українську Windows", – вважає депутат.

Фахівець відзначає, що проблема пов'язана не тільки з проблемою створення нового програмного продукту, а також – з проблемою блокування, необхідності масово переучувати працівників підприємств та іншого.

Детальніше про заборону в Україні російських соцмереж, інтернет-сервісів та компаній читайте в матеріалі DT.UA "Блокування російських інтернет-сервісів і соцмереж: що відомо".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна компанія Росія заборона підприємець бізнес продукти
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