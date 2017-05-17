Експерти вказують на негативні наслідки заборони "1С" для України

Створення дієвого українського аналога "1С" обійдеться в десятки мільйонів доларів.

Президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня

від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Під забороною, зокрема, виявилася

Фірма "1С" спеціалізується на розробці, дистрибуції та підтримки комп'ютерних програм ділового і домашнього призначення. З розробок "1С" найбільш відома програма "1С: Підприємство".

На думку експертів, опитаних DT.UA, ця заборона буде матиме негативний наслідок для України.

Олексій Скрипник / Facebook

(народний депутат, підприємець, засновник IT-компанії Eleks Software)

"У нас настільки багато на "1С" працює бізнесів, що ми можемо недооцінити збитки, які завдамо собі".

В Україні 80-90% ринку бухгалтерських систем займає "1С". Інші ERP системи (системи планування ресурсів підприємства – ред.) стоять у невеликої кількості компаній, зазначає Олексій Скрипник. За його оцінками, створення української версії "1С" обійдеться в 10-30 млн доларів.

"Вся справа в тому, що "1С" – це дуже складна система, в яку вкладено 20 років праці. Це найбільший ризик. І тут два основних моменти. З одного боку, "1С" як компанія повинна була сприяти створенню "1С.Україна" чи "1С.Європа", тобто зробити так, щоб важко було вважати це російським ресурсом. З іншого боку, виникає питання, чи не захоче "1С" "образитися" на Україну. Такі компанії все ж, волею-неволею, перебувають під тиском російських спецслужб.

Наскільки ми прораховували взагалі питання з "1С"? У країні, якою керує ФБС, це питання можуть вирішити досить жорстко. У нас залишаться версії, але ми не зможемо їх перенастроювати. Компанія може просто поміняти ліцензійну угоду. І ця угода може вдарити по Україні більше, ніж по Росії", - відзначає засновник Eleks Software.

( підприємець, засновник і президент хай-тек холдингу CM Core)

"Потрібно спочатку такі речі обговорювати. Вони були дуже доречні три роки тому, коли це все підтримували... Резюме таке: все правильно, але несвоєчасно"

На розробку і просування українського аналога програмного продукту "1С", який масово використовується на українських підприємствах, буде потрібно близько 10 млн доларів і півтора-два роки, вважає Євген Уткін.

"Для того щоб перейти до цієї моделі, потрібно просто підготуватися. У нас 99,9% компаній в Україні користуються "1С". Тому, якщо суворо дотримуватися закону, ми повинні будемо просто зупинити бізнес. Держава має чітко сформулювати свої вимоги щодо заборони російської програмної продукції. Воно хоче мати український продукт? – Окей. Ми зробимо цей український продукт, на це буде потрібно кілька мільйонів доларів (я оцінюю - близько десяти мільйонів) і буде потрібно близько 1,5-2 роки для того, щоб зробити щось подібне "1С"", - переконаний засновник і президент хай-тек холдингу CM Cor.

Українська правда

( Заслужений економіст України, доктор економічних наук, публіцист, народний депутат)

"В частині соціальних мереж це нездійсненно, а в частині "1С" і "Паруса" – це велика дурість, яка перешкоджатиме нормальному веденню бухобліку, тому що немає української альтернативи"

Рішення РНБО про заборону в Україні діяльності російської компанії "1С" та інших російських компаній, що виробляють софт для ведення бізнесу, ставить під удар ведення бухгалтерського обліку в Україні, наголошує Олександр Кірш.

"Це велика помилка в двох словах. У частині соціальних мереж це нездійсненно, а в частині "1С" і "Паруса" – це велика дурість, яка буде перешкоджати нормальному веденню бухобліку, тому що немає української альтернативи. Програмою користуватися можна, але її не будуть ж оновлювати. А чого вона варта без оновлення і без підтримки? Крім того, податкова зможе причепитися завжди і сказати: "у вас звітність не підтверджена документами. Щоб підтвердити, доведеться розкрити, що ми користуємося "1С", а користуємося "1С" – то порушуємо законодавство. Знову ж таки –звітність може вважатися неподаною. Там великі небезпеки, цього не можна було робити.... Проблема не тільки в тому, що не доплатять податки ті, хто займаються програмами, а проблема в тому, що іншим незрозуміло, як вести бухгалтерський облік. Немає альтернативи. Коли кажуть: "зробіть українську" (українську "1С" – ред.) – ну це все одно, що сказати: "зробіть українську Windows", – вважає депутат.

Фахівець відзначає, що проблема пов'язана не тільки з проблемою створення нового програмного продукту, а також – з проблемою блокування, необхідності масово переучувати працівників підприємств та іншого.

Детальніше про заборону в Україні російських соцмереж, інтернет-сервісів та компаній читайте в матеріалі DT.UA "Блокування російських інтернет-сервісів і соцмереж: що відомо".