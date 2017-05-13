Долю "грошей Януковича" вирішить коаліція – Гройсман

Прем'єр-міністр висловився на користь фінансування оборонних потреб та інфраструктурних проектів.
За словами голови уряду, його точка зору з цього питання збігається з публічною позицією президента Петра Порошенка.
"Я свою позицію висловив, вона збігається з позицією президента - це зміцнення обороноздатності країни. Також варто вкластися в інфраструктурні проекти", – зазначив Гройсман.
Він також повідомив, що більше мільярда доларів з півтора конфіскованих вже переведені на рахунки Держказначейства.
"1 мільярд 100 мільйонів доларів вже потрапили на рахунку Держказначейства в "Ощадбанку". Є ще цінні папери, рахунки в інших банках. Вони будуть поступово дооформлятися", – пояснив прем'єр-міністр.
Раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що перерахунок конфіскованих $ 1,5 млрд з рахунків оточення екс-президента Віктора Януковича на рахунок Державного казначейства завершений.
Нагадаємо, що рішення Краматорського суду про конфіскацію грошей оточення екс-президента Віктора Януковича дає підставу Україні звернутися до Латвії про повернення 50 млн євро.
Суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих $ 1,5 млрд, які належали екс-президенту Віктору Януковичу та його оточенню.
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