Долю "грошей Януковича" вирішить коаліція – Гройсман

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Прем'єр-міністр висловився на користь фінансування оборонних потреб та інфраструктурних проектів.

Гройсман розповів, на що підуть "гроші Януковича" Василь Артюшенко, DT.UA

Кошти, конфісковані у компаній оточення екс-президента, будуть спрямовані на цілі, які погодить парламентська коаліція під час консультацій, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "112. Україна" увечері в п'ятницю, 12 травня.

За словами голови уряду, його точка зору з цього питання збігається з публічною позицією президента Петра Порошенка.

"Я свою позицію висловив, вона збігається з позицією президента - це зміцнення обороноздатності країни. Також варто вкластися в інфраструктурні проекти", – зазначив Гройсман.

Він також повідомив, що більше мільярда доларів з півтора конфіскованих вже переведені на рахунки Держказначейства.

"1 мільярд 100 мільйонів доларів вже потрапили на рахунку Держказначейства в "Ощадбанку". Є ще цінні папери, рахунки в інших банках. Вони будуть поступово дооформлятися", – пояснив прем'єр-міністр.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що перерахунок конфіскованих $ 1,5 млрд з рахунків оточення екс-президента Віктора Януковича на рахунок Державного казначейства завершений.

Нагадаємо, що рішення Краматорського суду про конфіскацію грошей оточення екс-президента Віктора Януковича дає підставу Україні звернутися до Латвії про повернення 50 млн євро.

Суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих $ 1,5 млрд, які належали екс-президенту Віктору Януковичу та його оточенню.