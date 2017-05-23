Держкомпанії будуть приватизуватися за допомогою системи ProZorro - Гройсман

Продаватися через систему будуть нестратегічні державні підприємства.
"Ми знайшли рішення спільно з Фондом державного майна, який оперує державним компаніями, міністерствами, урядом для того, щоб запровадити систему РroZorro для конкурентного продажу державних компаній", - зазначив він.
За його словами, впроваджена в 2016 році система електронних закупівель ProZorro дозволила заощадити 24 млрд грн бюджетних коштів, а загальний обсяг торгів перевищив 700 млрд грн.
"Через систему РroZorro було проведено закупівель майже на 700 млрд грн. Я наголошую на тому, що у старій системі це десятки мільярдів втрат було. Сьогодні ми можемо констатувати те, що система є не тільки конкурентною, а й заощаджує ресурси державного бюджету", - додав прем'єр.
Нагадаємо, сьогодні вранці перестав працювати сайт системи держзакупівель ProZorro - prozorro.gov.ua.
Потім, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов повідомив, що сайт системи електронних держзакупівель ProZorro відновив роботу, проблема була на боці хостинг провайдера.
Раніше Максим Нефьодов заявив, що поправки в законопроект "Про засади забезпечення кібербезпеки України", які з'явилися у схваленому до другого читання документ, можуть "вбити" систему електронних закупівель ProZorro.Укрінформ