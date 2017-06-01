Держбюджет за січень-квітень зведений з профіцитом 19,43 млрд грн – Держказначейство

Профіцит держбюджета забезпечила спецконфискация.

За місяць держбюджет з дефіцитного став профіцитним Андрій Товстиженко, DT.UA

Профіцит державного бюджету України у січні-квітні 2017 році склав 19,43 млрд грн завдяки квітневому профіциту спецфонду у 30,52 млрд грн, причиною якого стало надходження 28 квітня 30 млрд грн (близько $ 1,1 млрд) від спецконфискаци, повідомила Державна казначейська служба.

Згідно з її даними, загальний фонд держбюджету за перші чотири місяці 2017 року був зведений з дефіцитом 13,67 млрд грн при плані на цей період в 52,58 млрд грн, у тому числі у квітні він зріс на 1,34 млрд грн.

Держказначейство уточнює, що приватизація за січень-квітень цього року принесла всього 0,029 млрд грн при плані 5,54 млрд грн, тоді як фінансування за борговими операціями склало 38,45 млрд грн, у тому числі по загальному фонду – 36,63 млрд грн.

Одночасно були здійснені випуски облігацій для докапіталізації держбанків і фінансування Фонду гарантування вкладів фізосіб на 26,39 млрд грн, хоча в квітні їх емісія вже була відсутня.

Згідно зі звітом, зведений бюджет України за перші чотири місяці 2017 року був зведений з профіцитом 38,59 млрд грн, у тому числі по загальному фонду – 6,1 млрд грн, так як місцеві бюджети закрили цей період з профіцитом 19,16 млрд грн, у тому числі по загальному фонду – 19,77 млрд грн.

Після дефіцитного березня місцевих бюджетів у квітні знову вийшли на профіцит у 5,41 млрд грн, у тому числі по загальному фонду 4,68 млрд грн.

За даними Держказначейства, доходи держбюджету склали у січні-квітні 2017 року 259,79 млрд грн, у тому числі загальний фонд отримав 213,24 млрд грн при плані на цей період в 201,1 млрд грн. У тому числі у квітні завдяки спецконфискации держбюджет отримав рекордні 85,03 млрд грн, з яких 50,76 млрд грн – за загальним фондом.

Що стосується витрат, то за чотири місяці цього року вони склали 240,25 млрд грн. По загальному фонду було витрачено 227,96 млрд грн при плані на цей період в 241,28 млрд грн. Квітневі витрати склали 55,69 млрд грн, у тому числі по загальному фонду – 52,13 млрд грн.

Доходи місцевих бюджетів за січень-квітень цього року досягли 160,66 млрд грн, у тому числі загального фонду – 150,62 млрд грн, тоді як витрати – відповідно 141,44 млрд грн і 130,79 млрд грн.

Зокрема, у квітні місцеві бюджети отримали 37,41 млрд грн, у тому числі по загальному фонду – 32,74 млрд грн, а витратили відповідно 31,95 млрд грн і 28,02 млрд грн.

Нагадаємо, держбюджету України на 2016 рік не виконаний як за доходами, так і видатками. Темпи зростання державного боргу майже в 10 разів перевищують темпи зростання реального валового внутрішнього продукту.

Держбюджету-2017 передбачає граничний розмір дефіциту в 77,65 млрд грн, у тому числі по загальному фонду – 62,34 млрд грн.

Доходи держбюджету заплановані в обсязі 731,03 млрд грн, витрати – 800,13 млрд грн, що відповідно на 18,6% і 16,8% перевищує фактичні показники держбюджету-2016.

По загальному фонду держбюджету заплановано отримати в цьому році 673,74 млрд грн і витратити 739,71 млрд грн, збільшивши показники минулого року відповідно на 17,2% та 15,1%.