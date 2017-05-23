Державний "Укрексімбанк" подав позов про стягнення з власника "Укртелекому" 2,8 млрд грн боргу

Розгляд справи призначено на 30 травня.

«Укрексімбанк» судиться з компанією Ахметова за 2,8 млрд грн Андрій Товстиженко, DT.UA

"Укрексімбанк" направив до Господарського суду Києва позов про стягнення з компанії "ЕСУ", яка володіє "Укртелекомом" , 2,83 млрд грн, вказано в матеріалах суду , оприлюднених у Єдиному реєстрі судових рішень.

Госпсуд Києва порушив провадження за позовом "Укрексімбанку" 5 травня. Розгляд справи призначено на 30 травня 2017 року.

Нагадаємо, "Укрексімбанк" купив облігації "ЕСУ" номіналом 2,24 млрд грн у квітні 2013 року. У березні поточного року "ЕСУ" повинна була погасити облігації, проте цього не зробила.

Розміщення облігацій у 2011 році допомогло "ЕСУ" купити 92,8% акцій "Укртелекому".

Нагадаємо, Фонд державного майна України подав до Господарського суду Києва позов до ТОВ "ЕСУ" та ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про розірвання договору купівлі-продажу ВАТ "Укртелеком" та стягнення пені в розмірі 2,17 млрд грн.

Повідомлялося, що Печерський райсуд Києва 13 квітня задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України про арешт акцій "Укртелекому" і "ТриМоба".

Господарський суд Києва зобов'язав компанію "ЕСУ" (ESU), яка є основним акціонером найбільшого українського оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" і належить бізнесменові Рінату Ахметову, повернути "Укрексімбанку" 810,6 млн грн заборгованості за облігаціями.

В конкурсі з приватизації "Укртелекому" в 2011 році брала участь лише одна організація (інвестиційний фонд EPIC), яка купила компанію за 10,5 млрд грн. Через рік "Укртелеком" був перепроданий компанії СКМ Ріната Ахметова.