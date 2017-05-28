Державні "Укрзалізниця" та "Укренерго" в минулому році витратили в ОРДЛО 836 млн грн

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"Укрзалізниця" не лише забезпечує безкоштовне функціонування залізниці на окупованих територіях, але і перевозить вантажі, що вбивають українських бійців.

"Укрзалізниця" допомагала бойовикам перевозити зброю, а "Укрєнерго" - забезпечувати захоплені території електрикою argumentua.com

Державні НЕК "Укренерго" та ПАТ "Укрзалізниця" за минулий рік сумарно вклали у свої підрозділи на окупованих територіях понад 800 млн грн. Про це у своєму матеріалі дляпише народний депутат України Вікторія Войціцька.

"Згідно з даними, наданими цими компаніями, "Укренерго" в 2016 р. витратила 154,906 млн грн на свій підрозділ, що діє на неконтрольованій території (НКТ), а "Укрзалізниця" — 681,238 млн грн", – йдеться в статті.

Як зазначає депутат, "Укренерго", при цьому, вирішила "не помічати" постанови Кабміну №263 від 7 травня 2015 р., яким уряд зобов'язав цю компанію фінансувати свій підрозділ в окупованих районах лише за рахунок внесків від інших енергетичних компаній, що працюють там.

"Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), закладає у тариф "Укренерго" кошти в обсязі, необхідному для фінансування мереж тільки на підконтрольній території, але компанія витрачає кошти нецільовим способом — просто недофінансовує контрольовані райони і за їхній рахунок забезпечує майже безплатну роботу магістральних електромереж у "молодих республіках", – зазначає Войціцька.

Говорячи про "Укрзалізницю", автор зазначає, що компанія не лише забезпечує безкоштовне функціонування залізниці на окупованих територіях, але і перевозить вантажі, за допомогою яких бойовики вбивають українських бійців.

"Про ешелони з боєприпасами, які заходять з боку РФ, не писав тільки лінивий — інфраструктуру для їх доставки до лінії фронту люб'язно оплачує український громадянин. Ба більше, статистика перевезень, надана УЗ, свідчить, що тільки у 2016 р. з нашого боку на НКТ зайшло понад 2 тис. вагонів лісу. Хто контролював, використовується ця деревина для шахт або ж для бліндажів, з яких стріляють по наших солдатах?", – задається питанням депутат.

Нагадаємо, 15 березня, РНБО в ході екстреного засідання прийняв рішення призупинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в Донбасі. Рішення було в той же день введено в дію указом президента України.

Детальніше про плюси і мінуси співпраці України з окупованими територіями Сходу України читайте в матеріалі Вікторії Войціцької "Чого нам коштує співпраця з терористами" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".