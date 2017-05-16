Депутати не скасували закон про ринок електроенергії

Три проекти постанови про скасування закону не набрали необхідної кількості голосів.

Президент Порошенко підпише закон про ринок електроенергії

Верховна Рада розблокувала підписанняНо депутати провалили всі проекти постанов про скасування рішення парламенту про ухвалення цього закону

За проект постанови 4493-П проголосували 53 депутати при 226 необхідних, за проект постанови 4493-П1 - 43 депутатів, за проект 4493-П2 - 42 депутати.

Таким чином, спікер Андрій Парубій передасть закон на підписання президенту Петру Порошенку.

Нагадаємо, 13 квітня Рада прийняла у другому читанні і в цілому законопроект "Про ринок електричної енергії України". За рішення проголосували 277 парламентаріїв.

Повідомлялося, що в прийнятому законі "Про ринок електричної енергії України" відсутня пряма норма про нарахування абонентської плати за електромережі. Про це у своєму матеріалі для DT.UA написала голова Всеукраїнської агенції інвестицій та сталого розвитку, експерт групи "Реформа енергетичного сектора" Реанімаційного пакету реформ Юлія Усенко.

Детальніше про сильні і слабкі сторони закону "Про ринок електричної енергії України" читайте у матеріалі Юлії Усенко "Що нам дасть і що забере закон про ринок електроенергії" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".