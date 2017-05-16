Депутати не скасували закон про ринок електроенергії

Три проекти постанови про скасування закону не набрали необхідної кількості голосів.
За проект постанови 4493-П проголосували 53 депутати при 226 необхідних, за проект постанови 4493-П1 - 43 депутатів, за проект 4493-П2 - 42 депутати.
Таким чином, спікер Андрій Парубій передасть закон на підписання президенту Петру Порошенку.
Нагадаємо, 13 квітня Рада прийняла у другому читанні і в цілому законопроект "Про ринок електричної енергії України". За рішення проголосували 277 парламентаріїв.
Повідомлялося, що в прийнятому законі "Про ринок електричної енергії України" відсутня пряма норма про нарахування абонентської плати за електромережі. Про це у своєму матеріалі для DT.UA написала голова Всеукраїнської агенції інвестицій та сталого розвитку, експерт групи "Реформа енергетичного сектора" Реанімаційного пакету реформ Юлія Усенко.
Детальніше про сильні і слабкі сторони закону "Про ринок електричної енергії України" читайте у матеріалі Юлії Усенко "Що нам дасть і що забере закон про ринок електроенергії" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".
DT.UA