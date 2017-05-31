Дефіцит платіжного балансу в квітні виріс до $ 146 млн

Формування дефіциту пов'язують з дефіцитом від зовнішньої торгівлі і виплати дивідендів.

Другий рік поспіль один і той же показник дефіциту платіжного балансу Нацбанк України / Flickr Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в квітні склав $ 146 млн., проти позитивного сальдо в квітні минулого року - $ 164 млн, повідомляє прес-служба Національного банку України.

Наголошується, що формування дефіциту поточного рахунку в квітні пояснюється розширенням дефіциту зовнішньої торгівлі товарами і послугами та виплатами дивідендів - з червня 2016 НБУ дозволив виплати по 2014 - 2015 роки, а з квітня 2017 - також по 2016 рік.

У цілому, за перші чотири місяці дефіцит поточного рахунку склав $ 1,3 млрд, залишившись на рівні відповідного періоду минулого року.

За даними НБУ, у квітні відбулося суттєве уповільнення зростання експорту в річному вимірі - до 7,5% у порівнянні з 38,2% у березні.

"Перш за все це сталося через зниження експорту продукції металургії (на 7,1% р/р в порівнянні із зростанням на 36,8% р/р у березні) внаслідок поглиблення падіння металургійного виробництва в умовах призупинення переміщення вантажів між підконтрольними і непідконтрольними територіями Донбасу і захоплення ряду підприємств на підконтрольних територіях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, дефіцит платіжного балансу України у лютому порівняно з січнем 2017 року зменшився в 7,5 разів – з $ 202 млн до $ 27 млн.

У січні 2017 року поточний рахунок платіжного балансу був майже збалансованим. Так, негативне сальдо склало $ 26 млн проти $ 315 млн у січні минулого року.

Як повідомляв раніше НБУ, профіцит зведеного платіжного балансу України в січні 2016 року склав $ 120 млн, у той час як за аналогічний період 2015 року його дефіцит досягав $ 890 млн.