Ціни на нафту зростають на даних API про скорочення запасів у США

Brent дорожчала до 54,27 долара за барель.

Запаси нафти у США скоротились

Світові ціни на нафту у середу, 24 травня, демонструють позитивну динаміку на даних Американського інституту нафти (API) про зниження запасів у США, свідчать дані торгів.

Станом на 8:32 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,22% - до 54,27 долара за барель. Ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,17% - до 51,56 долара за барель.

Згідно з даними API, запаси "чорного золота" у США скоротилися на 1,5 млн барелів, бензину – на 3, 15 млн, а дистилятів – на 1, 85 млн. Запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушингу знизилися на 210 тисяч барелів.

При цьому трейдери очікують даних від Міністерства енергетики США, які традиційно публікуються о другій половині дня в середу. Аналітики очікують зниження комерційних запасів сировини в країні за тиждень, що завершився 19 травня, на 2,419 млн барелів, або на 0,46% - до 518,381 млн барелів, пише агентство "Рейтер".

Країни ОПЕК домовились про скорочення видобутку нафти після року переговорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.