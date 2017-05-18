Ціни на нафту знижуються в рамках корекції

Brent дешевшала до 51,90 долара за барель.

Нафта дешевшає після зростання ціни напередодні lexaarts / Depositphotos

Світовіу четвер, 18 травня, знижуються в рамках корекції після зростання на тлі опублікованих у середу даних Міністерства енергетики США про запаси у країні, свідчать дані торгів.

Станом на 8:26 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,59% - до 51,90 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,57% - до 48,79 долара за барель.

Напередодні в середу, 17 травня, Міністерство енергетики США опублікувало дані про скорочення запасів "чорного золота" в країні, що призвело до подорожчання нафти на ринку. Так, комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 12 травня, знизилися на 1,8 млн барелів, або на 0,3% - до 520,8 млн барелів. При цьому експерти прогнозували зниження показника на 2,283 млн барелів, або на 0,43% - до 520,217 млн барелів.

Запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушингу збереглися на рівні попереднього тижня - 66,3 млн барелів. Видобуток нафти в США за тиждень скоротився на 0,1%, або на дев'ять тисяч барелів на добу - до 9,305 млн барелів на добу.

За словами головного ринкового стратега AxiTrader Грега Маккенна, якого цитує агентство "Рейтер", запаси скоротилися в меншій мірі, ніж прогнозували аналітики.

Країни ОПЕК домовились про скорочення видобутку нафти після року переговорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.