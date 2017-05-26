Ціни на нафту знижуються на продовженні угоди ОПЕК про скорочення видобутку

Brent опустилася нижче 51 долара за барель вперше з 15 травня.

Нафта дешевшає на даних про продовження віденських угод teknoblog.ru

Світовіу п'ятницю, 26 травня, знижуються на рішенні країн-членів ОПЕК продовжити віденські угоди щодо скорочення видобутку сировини ще на дев'ять місяців на колишніх умовах, свідчать дані торгів. Дане рішення не стало сюрпризом для ринку, нафта марки Brent вперше з 15 травня опустилася нижче позначки у 51 долар за барель.

Станом на 6:33 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася до 50,89 долара за барель. Ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,90% - до 48,46 долара за барель.

Нагадаємо, напередодні міністр нафти Кувейту Іссам аль-Марзук заявив про те, що ОПЕК ухвалила рішення про продовження віденської угоди про скорочення рівня видобутку нафти ще на дев'ять місяців.

Раніше міністр енергетики Алжиру Нуреддін Бутерфа за підсумками міністерської зустрічі у середу, 24 травня, заявив, що майже всі країни-члени ОПЕК виступають за продовження віденської угоди. А генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркіндо висловив надію на приєднання Єгипту та Туркменії до угоди зі скорочення видобутку нафти членами ОПЕК і країнами, що не входять у картель.

Країни ОПЕК домовились про скорочення видобутку нафти після року переговорів. З 1 січня 2017 року вони скоротили видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.