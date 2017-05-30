Ціни на нафту знижуються на очікуванні інвесторами стабільної пропозиції на ринку

Brent дешевшала до 52,47 долара за барель.

Ціни на нафту продиктовані двома факторами з США

Світовіу вівторок, 30 травня, злегка знижуються на очікуванні деяких інвесторів зростання пропозиції на ринку сировини, свідчать дані торгів.

Станом на 8:20 вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,32% - до 52,47 долара за барель. Ціна нафти марки WTI зменшилася на 0,02% - до 49,79 долара за барель.

Раніше у п'ятницю, 26 травня, американська нафтогазова сервісна компанія Baker Hughes повідомила про загасання темпів приросту кількості функціонуючих бурових установок у США. Так, за підсумками робочого тижня, що завершився 26 травня, їх кількість збільшилася на сім штук, або на 0,77% - до 908 одиниць. Даний показник є максимальним з квітня 2015 року, відзначає агентство "Рейтер". Крім того, за даними агентства, період, протягом якого спостерігається збільшення кількості нафтових бурових установок, став найдовшим в історії.

Тим не менш, на зниження цін на "чорне золото" впливає інший фактор, який також має відношення до США. У понеділок, 29 травня, в країні відзначають День Поминання, який традиційно відкриває сезон автомобільних поїздок.

"Початок автосезону посилив впевненість на ринку, що запаси нафти почнуть падати у найближчі тижні", - цитує агентство думку неназваних аналітиків ANZ.

За даними Американської автомобільної асоціації (American Automobile Association, AAA), з початком сезону 39,3 млн американців вирушать у поїздки на відстань 80 км або більше від свого будинку. Це найвищий показник з 2005 року.

Нагадаємо, раніше міністр нафти Кувейту Іссам аль-Марзук заявив про те, що ОПЕК ухвалила рішення про продовження віденської угоди про скорочення рівня видобутку нафти ще на дев'ять місяців.

Раніше міністр енергетики Алжиру Нуреддін Бутерфа за підсумками міністерської зустрічі у середу, 24 травня, заявив, що майже всі країни-члени ОПЕК виступають за продовження віденської угоди. А генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркіндо висловив надію на приєднання Єгипту та Туркменії до угоди зі скорочення видобутку нафти членами ОПЕК і країнами, що не входять у картель.

Країни ОПЕК домовились про скорочення видобутку нафти після року переговорів. З 1 січня 2017 року вони скоротили видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.