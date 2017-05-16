Ціни на нафту відіграють пропозицію Саудівської Аравії і Росії продовжити угоду ОПЕК

Brent дорожчала до 51,94 долара за барель.

Пропозиція Саудівської Аравії і Росії підвищила ціни на нафту

Світовіу вівторок, 16 травня, ростуть на тлі реакції інвесторів на пропозицію Саудівської Аравії і Російської Федерації продовжити угоду ОПЕК щодо обмеження видобутку сировини ще на три квартали, свідчать дані торгів.

Станом на 7:55 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,23% - до 51,94 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,25% - до 48,97 долара за барель.

Під час торгів у понеділок, 15 травня, вартість нафти марки Brent перевищила позначку у 52 долара за барель вперше з 2 травня цього року. Раніше міністри енергетики Росії і Саудівської Аравії Олександр Новак і Халід аль-Фаліх погодили продовження угоди про скорочення видобутку нафти на дев'ять місяців - до 1 квітня 2018 року. При цьому питання пролонгації віденської угоди буде обговорюватися на міністерській зустрічі моніторингового комітету ОПЕК 24 травня, а потім на зустрічі країн-учасниць ОПЕК і країн, що не входять у картель, 25 травня.

Тим не менш, інвестори побоюються збереження надлишку нафти на ринку і після продовження угоди, повідомляє агентство "Рейтер".

"Зараз тиск на представників ОПЕК полягає в тому, щоб вони виконали ці обіцянки", - цитує агентство інвестиційного аналітика Rivkin Securities Джеймса Вудса.

На думку Вудса, продовження угоди на дев'ять місяців навряд чи зможе подолати вплив на ринок рівня видобутку і запасів "чорного золота" у США.

Країни ОПЕК домовились про скорочення видобутку нафти після року переговорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.