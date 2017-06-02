Ціна на нафту впала нижче $ 50 з-за рішення Трампа

Вихід США з Паризької угоди може спровокувати зростання бурової активності.
За станом на 11:25 ціна на нафту сорту Brent опустилися до $ 49,65/бар., на нафту WTI - $ 47,38/бар.
Зниження в порівнянні з попереднім закриттям склало близько 2% на обидва сорти.
Нагадаємо, світові лідери розкритикували рішення Трампа про вихід з кліматичної угоди.
Раніше президент Франції Еммануель Макрон розкритикував рішення Дональда Трампа про вихід з кліматичної угоди. З цього приводу Макрон записав англомовне відеозвернення до американського президента.
Повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що США виходять з Паризького угоди про клімат, яке укладено в 2015 році.Reuters