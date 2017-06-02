Ціна на нафту впала нижче $ 50 з-за рішення Трампа

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Вихід США з Паризької угоди може спровокувати зростання бурової активності.

Інвестори очікують надлишок пропозиції на світовому ринку нафти

Ціни на нафту знизилися вранці в п'ятницю, 2 червня, через побоювання інвесторів, що рішення Дональда Трампа вийти з Паризького кліматичного пакту може спровокувати зростання бурової активності в США і, як наслідок, посилити надлишок пропозиції на світовому ринку, повідомляє Reuters

За станом на 11:25 ціна на нафту сорту Brent опустилися до $ 49,65/бар., на нафту WTI - $ 47,38/бар.

Зниження в порівнянні з попереднім закриттям склало близько 2% на обидва сорти.

Нагадаємо, світові лідери розкритикували рішення Трампа про вихід з кліматичної угоди.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон розкритикував рішення Дональда Трампа про вихід з кліматичної угоди. З цього приводу Макрон записав англомовне відеозвернення до американського президента.

Повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що США виходять з Паризького угоди про клімат, яке укладено в 2015 році.