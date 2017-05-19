"Чорноморнафтогаз" зможе повернути контроль над частиною активів - Нафтогаз

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Компанія також зможе отримати дозволу на розробку нових родовищ.

«Чорноморнафтогаз» дали шанс ТАСС

Мораторій на банкрутство державного "Чорноморнафтогазу" до 1 січня 2019 року допоможе компанії повернути контроль над частиною втрачених активів, повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України".

"Мораторій на виплату кредиторської заборгованості допоможе "Чорноморнафтогазу" повернути контроль хоча б над частиною втрачених активів, встановити контроль над судном, яке знаходиться в Мексиці, а також самостійно експлуатувати Стрілецьке газове родовище після розірвання договору про спільну діяльність з "Пластом", який є оператором СД", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що компанія зможе отримати дозвол на розробку нових родовищ або бути підрядником по виконанню робіт з освоєння родовищ, дозволи на які належать "Нафтогазу".

"Після стабілізації фінансового положення у компанії з'явиться можливість реструктуризувати заборгованість і розпочати розрахунки з кредиторами", - додали в "Нафтогазі".

За даними НАК, на сьогодні до "Чорноморнафтогазу" пред'явлені вимоги від кредиторів на більш ніж 500 млн грн. Відкрито 50 виконавчих проваджень, де компанія виступає боржником на загальну суму близько 240 млн грн та накладено арешти на кошти та майно компанії. Банківські рахунки арештовані кредиторами.

Повідомляється, що близько 95% заборгованості "Чорноморнафтогазу" припадає на "Нафтогаз". У свій час НАК дав безвідсоткову позику на придбання бурових і плавзасобів. Але довести до банкрутства компанію намагаються власники 5% інших боргів, уточнили в "Нафтогазі".

У компанії заявляють, що збереження "Чорноморнафтогазу" важливо, тому що він виступає здобувачем з "Нафтогазом" в арбітражному виробництві проти Російської Федерації про втрату активів в Криму.

Раніше голова правління "Чорноморнафтогаз" Світлана Нєжнова повідомляла DT.UA, що підприємство "Чорноморнафтогаз", потужності якого були захоплені Росією при анексії Криму, за рік зуміло здобути на 15 свердловинах Одеського родовища в 10 разів менше палива, ніж планувалося.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в коментарі DT.UA повідомляла, що проведення організаційного слухання в арбітражі із позовом про порушення Росією Конвенції ООН з морського права призначене на 12 травня.

Детальніше про труднощі, які виникли при спробі РФ інтегрувати захоплений Кримський півострів, читайте в статті Валентини Самар "Важка ноша "кримнашу" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".