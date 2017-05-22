"Центренерго" пропонує НКРЕКП збільшити ціну вугілля у тарифі на тепло

Регулятор готовий підвищити ціну антрациту в тарифі ТпТЭС у 1,9 рази.

НКРЕКП може переглянути ціну вугілля в тарифі на виробництво теплової енергії для низки ТЕС phb.cz /Depositphotos

ПАТ "Центренерго" звернулася до Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з пропозицією збільшити ціну антрациту в тарифі на виробництво теплової енергії для Трипільської теплоелектростанції (ТпТЭС) в 2,4 рази – з 1 тис. 115,61 грн до 2 тис. 638,49 грн або близько 100 доларів за тонну (без ПДВ) з вересня нинішнього року.

В той же час згідно з матеріалами, підготовленими до наміченого на 25 травня засідання НКРЕКП, регулятор, на підставі моніторингу та аналізу цін Європейської енергетичної біржі на ринку вугільної продукції, готовий підвищити ціну антрациту в тарифі ТпТЭС в 1,9 рази – до 2 тис. 86,65 грн або близько 79 доларів за тонну.

При цьому, НКРЕКП готова підтримати пропозицію "Центренерго" про збільшення ціни вугілля газової групи в тарифі на виробництво теплової енергії для Вуглегірської ТЕС у 1,9 рази – з 1 тис. 92,69 грн до 2 тис. 33,96 грн, а для Зміївської ТЕС (працює як на антрациті, так і на газовому вугіллі) – в 1,5 рази, з 1 тис. 304,41 грн до 2 тис. 5,07 грн за тонну.

Таким чином, з 1 вересня НКРЕКП може переглянути тарифи на відпуск теплоенергії для Трипільської ТЕС – на 76,9%, з 287,88 до 509,29 грн за 1 Гкал, для Вуглегірської ТЕС – на 61%, з 243,92 до 392,72 грн за 1 Гкал, для Зміївської ТЕС – на 31,3%, з 329,14 до 432,23 грн за 1 Гкал (без ПДВ).

Раніше Кабінет Міністрів України прийняв рішення про введення ліцензування експорту вугілля антрациту з України.